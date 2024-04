Quiet On Set cambia su fecha de estreno en México, ¿cuándo y dónde ver?

Quiet on set: The dark of side kids TV es la serie documental más esperada en mucho tiempo, pues en ella se retrata el lado oscuro de muchos programas de Nickelodeon o Disney, donde se vivieron terribles caso de abuso a menores, mientras que los ejecutivos de ambos canales no hacían nada.

Casos como el de Drake Bell, vieron la luz en este documental, pues cuenta que fue abusado sexualmente por uno de los coaches de lenguaje que tenía, pues todo sucedió en un sillón mientras él dormía, al despertar se dio cuenta de que estaba siendo abusado, generando una increíble depresión y recuerdos que nunca pudo olvidar.

¿Cuándo y dónde ver Quiet On Set?

Ahora gracias a su tremendo éxito en Estados Unidos, se tenía previsto estrenarla en México el próximo 16 de abril, pues los cinco episodios que conforman la serie estaban listos para verse en esa fecha; sin embargo, luego de diferentes declaraciones de artistas afectados como Drake Bell, Josh Peck, Miranda Cosgrove y más, pudimos ver un revuelo en redes sociales que no se esperaban.

Por lo que la administración ya conocida de Warner ha decidido adelantar su fecha de estreno a este 13 de abril, adelantando 3 días su lanzamiento en nuestro país, pues la plataforma Max, antes HBO MAX, es una de las plataformas más visitadas y descargadas en nuestro país.