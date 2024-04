Poncho de Nigris y su hijo a metros de Messi: lo critican por no ponerle lentes a "Ponchito"

El creador de contenido y conductor Poncho De Nigris de nueva cuenta volvió a causar polémica, pues acudió al partido entre Rayados de Monterrey y el Inter de Miami, en la Concachampions, con su hijo “Ponchito”, el cual al parecer tuvo dificultades para ver a su ídolo Messi, por esta razón le llovieron críticas, ya que muchos aseguran que bien pudo llevarse los lentes de su pequeño para que viera bien el encuentro.

El Monterrey se convirtió en el último clasificado a las semifinales de la Copa de Campeones de la Concacaf 2024 al vencer 3-1 al Inter Miami de Lionel Messi este miércoles en el estadio BBVA por la vuelta de los cuartos de final. El estadounidense Brandon Vázquez, al minuto 31, el argentino Germán Berterame, al 58, y Jesús Gallardo, al 64, marcaron los goles del Monterrey. El paraguayo Diego Gómez, al 86, anotó por el Inter Miami. De esta manera, los 'Rayados' del Monterrey ganaron la eliminatoria con marcador global de 5-2.

Pero se la pasó increíble. Foto: @ponchodenigris / Instagram.

El partido le salió muy caro a Poncho De Nigris

Previo a este incidente con su hijo, Poncho contó a medios: “Nos estafaron, nos vendieron 2 boletos, uno pasó, otro no, un revendedor... cometí el error de comprarlos porque ya no había, me los vendió en 10 mil cada boleto, ahorita tuve que comprar otros nuevos, me costaron 15 mil, me gasté 30 mil pesos para entrar a ver a Messi con ‘Ponchito’”.

Pudo ver a su ídolo. Foto: @ponchodenigris / Instagram.

“Ya me iba a regresar a casa, pero me gasté 30 mil pesos... Le quise cumplir el sueño a ‘Ponchito’, yo ya lo había visto en Qatar, pero ‘Ponchito’ lo quería ver, además ya se va a retirar y le quise cumplir ese sueño”, concluyó.

Poncho De Nigris siempre da de qué hablar

Hace poco también se viralizó porque sus seguidores le dijeron que parece que quiere más a sus hijos hombres que a las mujeres “¿Cómo?. Tengo cuatro hijos, a los cuatro los quiero igual, obviamente los papás saben que tienen conexión con uno más…. En mi caso es Ponchito… Las niñas están más con la mamá, juegas brusco y no les gusta el cotorreo brusco… A Isabela la trato de llevar… A Ivana me la llevé a la montaña y se cansó y lloró y me dijo por qué me traes, a Ponchito me lo llevó y se ríe… A todos los amo igual”, comentó en esa ocasión.

El finalista de "La Casa de los Famosos México" está casado con Marcela Mistral, con quien tiene tres hijos: Ponchito, de 7 años; Isabella, de 5; y Toñito De Nigris, de 1 año. Pero además, tiene una hija de 13 años llamada Ivana, a quien la tuvo con Lucy Garza, quien era su pareja en ese momento. Con todos y todas suele subir cosas, aunque constantemente le dicen que parece tener un trato diferente con los varones.