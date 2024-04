Poncho De Nigris revela por qué se "alejó" muchos años de su hija Ivana

Recientemente, Poncho De Nigris dio mucho de qué hablar, pues subió un video a su cuenta de YouTube en el que charlo con su hija Ivana, en el cual se ve cómo ambos abren su corazón y hablan de la distancia emocional y física entre ambos, provocada por circunstancias familiares y decisiones pasadas. Uno de los momentos más emotivos es cuando el presentador explica por qué la dejó de ver hace unos años.

El finalista de "La Casa de los Famosos México" está casado con Marcela Mistral, con quien tiene tres hijos: Ponchito, de 7 años; Isabella, de 5; y Toñito De Nigris, de 1 año. Pero además, tiene una hija de 13 años llamada Ivana, a quien la tuvo con Lucy Garza, quien era su pareja en ese momento. Con todos y todas suele subir cosas, aunque constantemente le dicen que parece tener un trato diferente con los varones.

¿Qué le dijo Poncho De Nigris a su hija Ivana?

Ivanna le expresó sentirse olvidada y menospreciada en comparación con sus hermanos, lo cual él intentó desmentir explicando las razones y expresando su amor por ella. “Me reclamaste varias veces y tenías razón, porque pensaste que yo me había ido”, le dijo Poncho. “Yo pensé que no me querías… Que tú querías más a los otros niños y no pensabas en mí”, le contestó ella.

“Se lo he pedido un millón de veces a tu mamá para que estés acá y convivas más con tus hermanos. No han querido. Cuando tenías 2 años yo me la pasaba contigo. Pero tu mamá se tuvo que ir a EU y te llevó… Ya no pude hacer nada… Te busqué y ya no te encontré, no querían que yo te viera”, le confesó.

“Yo siempre he estado ahí, a veces quisiera ir más allá…A ti te llevaron de la ciudad sin mi consentimiento… Yo luché por eso mucho tiempo… y no te pude ver por esos 5 años… 3, por que dos si te vi… Yo sabía que todo se iba a arreglar, no quería pelear, para qué seguir peleando… se tenía que solucionar de la mejor manera”, le dijo a su hija, quien lloró tras escuchar eso.

Poncho había sido criticado por querer más a sus hijos que a sus hijas

Hace poco también se viralizó porque sus seguidores le dijeron que parece que quiere más a sus hijos hombres que a las mujeres “¿Cómo?. Tengo cuatro hijos, a los cuatro los quiero igual, obviamente los papás saben que tienen conexión con uno más…. En mi caso es Ponchito… Las niñas están más con la mamá, juegas brusco y no les gusta el cotorreo brusco… A Isabela la trato de llevar… A Ivana me la llevé a la montaña y se cansó y lloró y me dijo por qué me traes, a Ponchito me lo llevó y se ríe… A todos los amo igual”, comentó en esa ocasión.