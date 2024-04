Esta es la canción que Joan Sebastián supuestamente escribió a uno de sus hijos tras recibir un mensaje del más allá

Este 8 de abril el compositor mexicano José Manuel Figueroa, mejor conocido solamente como Joan Sebastián hubiera celebrado su cumpleaños número 73, por lo que millones de seguidores del de Juliantla lo recordaron en redes sociales.

Y es justamente en estas plataformas en donde ha surgido una nueva teoría sobre una de las canciones más famosas que Joan Sebastián compuso, pero que interpreta Vicente Fernández, hablamos del tema “Un millón de primaveras”.

Como lo mencionamos anteriormente, en redes sociales cada vez se viraliza más y más el supuesto origen del tema “Un millón de primaveras”, la cual fue grabada por Vicente Fernández y que viene incluida en el disco del Charro de Huentitán titulado “Para siempre” y que fue lanzado en 2007.

Cuando salió este gran tema a la luz y que millones de personas la han cantado, muchos se imaginaron que la inspiración de esta canción fue un amor mal correspondido, sin embargo, se ha viralizado la versión en la que aseguran que este tema Joan Sebastián lo compuso para su hijo Trigo Figueroa luego de que él pudo platicar con éste a través de una médium.

Así como lo lees, luego del asesinato de Trigo Figueroa en 2006, Joan Sebastian quedó destrozado, por lo que calmaba su dolor a través de la música, fue así como comenzó a componer muchas canciones dedicadas a su hijo.

El dolor por la muerte de Trigo era tanto que esta teoría asegura que Joan Sebastián contactó a una médium para poderse comunicar desde el más allá con su hijo Trigo, y fue así como recibió un inesperado mensaje.

Y es que de acuerdo a lo que se dice en redes sociales, Trigo a través de la médium le habría pedido a su papá que estuviera tranquilo pues él estaba tranquilo, en paz y sin sufrimientos, además, también le habría dicho que ya no escribiera más canciones para él y que siguiera con su vida.

Respecto a lo anterior, Joan Sebastián habría hecho caso a su hijo Trigo, esto luego de escribir una última canción para él, y esta se trata nada más y nada menos que de “Un millón de primaveras”.

Seguramente has cantado en más de una ocasión este gran clásico interpretado por Vicente Fernández, pero para que le pongas más atención a lo que dice, aquí te compartimos la letra completa de “Un millón de primaveras”.

Te molesta si te hablo de mi amor

Y me pides por favor olvide el tema

Y que cambie la letra de mis canciones

Y tu nombre quite ya mis poemas

Te molesta aguanta por favor

Te lo juro estoy a punto de olvidarte

Solo falta un millón de primaveras

Unos cuantos siglos solo he de adorarte

Solo falta un millón de primaveras

Después de eso ya no vuelvo a molestarte

Oh, no, no volveré a cantarte

Si te molesta, si te molesta

Te molesta el perro que ladró

De alegría anunciando tu llegada

Y me dices que ese perro está loco

Que le ladra a la persona equivocada

Yo te digo por favor aguanta un poco

Ten paciencia no le des otra pedrada

Oh, no, no volverá a ladrarte

Si te molesta, si te molesta

Si te molesta, si te molesta