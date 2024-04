Henry Cavill se rinde ante la belleza de Shakira y revela lo que en realidad siente por ella

Tras su separación con Gerard Piqué luego de 12 años juntos y dos hijos en común, Shakira ha sido relacionada con grandes estrellas de la música, el deporte y el cine, como el actor Henry Cavill que cayó rendido ante la belleza de la cantante colombiana y expresó sus sentimientos por ella aclarando así los rumores que apuntaban a un romance.

Henry Cavill habla sobre Shakira

En entrevista para “Despierta América” durante la promoción de su nueva película “The Ministry of Ungentlemanly Warfare”, el actor no evitó ser cuestionado sobre Shakira y se declaró su fan, además de que bromeó al asegurar que se inspiró en él para la frase de “las caderas no mienten”.

“Un gran fan de Shakira. Mis caderas no mienten, ella tomó esa idea de mí. Sí, claro, soy fan de Shakira, cuando estaba creciendo ella ya era una gran estrella de la música, en la radio, sonaba… así que sí, absolutamente”, dijo el protagonista de “Superman” sin mencionar nada sobre un romance.

La verdad tras el video de Henry Cavill y Shakira

En medio del escándalo por su ruptura y la infidelidad del exfutbolista, surgieron rumores de un romance entre Shakira y Henry Cavill por un video en el que se observa que el actor detiene una entrevista en plena alfombra roja al percatarse del escándalo que se originó por la llegada de la cantante al evento, lo que despertó en el una gran sonrisa.

Luego de ello, Cavill comenzó a seguir a la intérprete de “Ojos así” en Instagram incrementando la emoción de los fanáticos de ambos y alimentando la ilusión de un nuevo romance. La realidad es que el clip es de la premier de la película “Operación U.N.C.L.E” de 2015 en la que coincidieron los artistas, aunque no ha existido contacto entre ellos hasta el momento.