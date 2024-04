Tunden a Shakira por "imprudente" al manejar en pleno en vivo y sin ver el camino | VIDEO

Shakira vive uno de los mejores momentos de los últimos años. El lanzamiento de su disco y el éxito que está teniendo en su nueva etapa personal y profesional. Lamentablemente no todo puede ser color de rosa y la colombiana está siendo duramente criticada en redes sociales por "comportarse como una joven de 15 años" al manejar e ir cantándole a una cámara.

En esta ocasión, la cantante está siendo atacada en redes sociales por aparecer manejando y cantándole a la cámara que sostenía una amiga. La gente no puede entender como no va concentrada en el camino, ya que podría ocasionar un accidente por andar distraída. Lo que es una realidad es que Shakira se muestra muy feliz por todo lo que le está pasando a su alrededor y con 'Las mujeres ya no lloran'.

Shakira fue criticada por compartir un video mientras maneja (Instagram: @shakira)

Las fuertes críticas a Shakira

El video donde aparece cantando fue compartida por la propia colombiana que quiso mostrarle a sus fans un momento auténtico en el coche con su mejor amiga. En el video se puede ver a Shakira al volante mientras que su mejor amiga va de copiloto y sostiene una cámara. Las dos van cantando 'Puntería' uno de los últimos sencillos que sacó la cantante.

Los fans no dudaron en arremeter contra ella por "imprudente" y por comportarse como una joven de 15 años al volante y como la señora que es realmente. Muchos otros aseguran que hay cosas que no se deben hacer a cierta edad porque ya no lucen. Muchos seguidores se dieron cuenta que su amiga no se sabía la canción y, por último, algunos hicieron referencia al coche en el que viajaban la cantante y su mejor amiga.

"Que imprudencia la de grabar un video mientras se está manejando. Que mal ejemplo. Es una conductora irresponsable"

Fans critican a Shakira por cantar sin ver el camino (Recorte de pantalla)

"Hay cosas que a cierta edad no lucen"

Fans de Shakira aseguran que son cosas que ya no debe hacer a su edad (Recorte de pantalla)

"Se comporta como una adolescente de 15"

Los fans comentan que la actitud de Shakira es como la de alguien de 15 años (Recorte de pantalla)

"Shakira, esa amiga tuya no se la sabe, móntame ahí en tu carro para que veas que me las sé todas jajaja"

Fan le pide a Shakira que lo invite a cantar a él, ya que su amiga no se la sabe (Recorte de pantalla)

"Eso no es un Twingo"

¿Qué auto tiene Shakira?

La realidad es que no se tienen muchos detalles sobre el auto que maneja la colombiana debido al ángulo de la cámara, pero lo que sí se puede ver es que se trata de un deportivo de alta gama. Algunos usuarios aseguran que es un Lamborghini Urus. Este auto tiene un valor aproximado de 230 mil dólares, es decir, poco más de 3.7 millones de pesos.

Este auto es la versión suv de la marca Lamborghini, pero el ser suv no le quita el poder y potencia que caracteriza a los autos de esta marca. Cuenta con un turbocompresor V8 de 4 litros. Al ser una camioneta le brinda a las personas la posibilidad de descubrir y circular por cualquier terreno sin temor.