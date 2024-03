Vanessa Claudio rompe en llanto al recordar a su exnovio; "lo quise mucho y hoy él está feliz"

Durante una entrevista, la conductora puertorriqueña Vanessa Claudio rompió en llanto al recordar a uno de sus exnovios, quien terminó su relación con ella porque se “sentía menos” a lado de la famosa presentadora. Durante la charla también confesó que lo quiso mucho y reveló que actualmente él ya está casado y tiene una hija, pero que ella está contenta de que él esté feliz.

Claudio estuvo como invitada en el canal de YouTube de Ingrid Coronado. La presentadora abrió su corazón y contó cómo han sido sus relaciones amorosas y cuál es su estado sentimental actual, a su vez sorprendió al mencionar que tuvo que ponerle una denuncia a una de sus exparejas porque sufrió violencia.

Seguir leyendo:

Vanessa Claudio confirma romance con Uriel Estrada: “no lo quería hacer público”

Ella es la conductora que podría reemplazar a Ricardo Casares en la gala de los Premios Oscar

La también modelo de 40 años habló sobre cómo han sido sus experiencias amorosas y reveló cuáles han sido las que más la han marcado y le han dejado un aprendizaje. Al referirse sobre su noviazgo con el actor Israel Amezcua, con quien duró dos años, romance Vanessa dijo haberse sentido muy enamorada pero su fama fue el motivo por el cual él terminó con su relación.

La exconductora de Venga la Alegría rompió en llanto al recordar la relación que vivió con él y cuando dijo que Israel actualmente casado y tiene una hija no pudo evitar la nostalgia, pues señaló que fue un gran amor y su único objetivo era verlo feliz. Por lo cual le alegraba que se hubieran separado.

“Te lo cuento y me da sentimiento, porque hoy está feliz y dije pues cumplí mi misión, eso era lo que yo quería para él. Era lo que tenía que pasar, nos teníamos que dejar para que él encontrara su otra mitad, lloro pero me alegra porque sí me dolió porque fue una persona que quise mucho”, expresó.