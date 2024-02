Ella es la conductora que podría reemplazar a Ricardo Casares en la gala de los Premios Oscar

El próximo 10 de marzo se realizará la edición 96 de los Premios Oscar en donde se reconoce a lo mejor en la industria del cine y Ricardo Casares ha sido uno de los conductores principales en 20 ocasiones; sin embargo, este año no será igual debido al infarto que sufrió hace tan sólo unos días por el que fue sometido a una cirugía de emergencia. Ante esto, los rumores sobre su reemplazo no se han hecho esperar y el nombre de una conductora suena cada vez más fuerte debido a su experiencia y cercanía con el presentador.

Conductora que reemplazaría a Ricardo Casares

El conductor de “Venga la Alegría” tiene una gran amistad con Vanessa Claudio, con quien también ha compartido cámara en la gala de los Oscar por lo que es cada vez más intenso el rumor de que podría ser ella quien tome su lugar en la entrega de los galardones este año del que se espera una intensa polémica luego del alboroto que se generó por los nominados.

Ricardo Casares podría ser reemplazado por Vanessa Claudio en los Oscar. Foto: IG @ricardocasares

De acuerdo con la influencia de espectáculos “La Tía Sandra”, la conductora de “Al Extremo” requiere de una acreditación para estar en los Oscar pero buscarían que sea ella quien esté junto a Linet Puente, “El Capi” Pérez y Javier Ibarreche ante las cámaras o en la alfombra roja.

Vanessa Claudio habla sobre el infarto del conductor

Los conductores comparten una gran amistad desde hace varios año, por ello, en un encuentro con los medios Claudio fue cuestionada sobre el infarto que sufrió Ricardo Casares asegurando que “se quedó fría” cuando supo lo que le había ocurrido por lo que no ha dudado en extornarle su total apoyo.

“Ricardo y yo hemos trabajado muchos año, es de los mejores amigos y compañeros que pueden tener (…) Se me formó un nudo en la garganta, no te lo puedo negar, entonces fue una mañana tensa, pero gracias a que salió muy bien de la operación. Él se sentía mal, sí se infartó, está confirmado, me dijeron que fue fuerte ese camino al hospital, era más difícil pedir una ambulancia y por eso lo llevaron los paramédicos de Azteca”, dijo.