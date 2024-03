Laura León está considerando retirarse muy pronto de los escenarios "por respeto al público"

Laura León mejor conocida como “La Tesorito” habla por primera vez sobre su retiro. Después de 40 años de trayectoria artística, la cantante por primera vez está considerando su retiro de la vida pública para dedicarse a su familia y dejar la industria con dignidad y por respeto al público. Fue en la década de los 80 cuando la también bailarina sorprendió en la pantalla chica por su extrovertidos movimientos y su particular voz.

Rebeca Valderraín Vera, a quien años mas tarde se le conocería como “La Tesorito” saltó a la fama a la fama en un papel pequeño de una película y posteriormente se abrió camino en la industria musical donde afianzó su carrera. Desde aquel momento se ha mantenido vigente y a sus 71 años sigue dando presentaciones, pero finalmente está llegando el día de dejar los escenarios para siempre.

Seguir leyendo:

Eduin Caz de Grupo Firme presume su nueva y lujosa cadena, los fans lo critican: "con eso me compro una casa"

Cynthia Rodríguez comparte nueva foto con su bebé, León, y le dedica un amoroso mensaje

En una entrevista hecha en el programa Venga la Alegría, Laura León reveló que su retiro será muy pronto, pues aunque a su edad luce mucho más joven y conservada, asegura que hay un momento en el que por respeto al público se tiene que retirar para disfrutar los momentos personales que también están presente en su vida.

Laura agradeció a sus "tesoritos" por el apoyo que le han dado durante su carrera, no solo por estar presentes en cada paso que ha dado sino también por el amor que le han dado hasta la actualidad.

La belleza y figura que la artista posee es producto de cuidados que se ha dado a lo largo de su vida. Además de una buena alimentación, la actriz señala que ha tenido que implementar otros tips de belleza como cepillarse las piernas, bañarse con agua fría y hacer uso de hielos, los cuales asegura son una excelente forma de cuidar la piel.

"Lo he logrado a base de mucha perseverancia, no se dan muy grandes las cosas que digamos, pero ayuda comer la mitad, disciplinarse, hacer ejercicio, hay que comer poquito, hacer ejercicio. Me cepilló las piernas para la buena circulación, me baño con agua fría, el hielo es maravilloso ¡No les vaya a dar una pulmonía!", contó.