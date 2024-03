Raúl Osorio revela el motivo por el que abandonó Venga La Alegría: "caí en una gran depresión"

El exconductor de Venga la Alegría, Raúl Osorio reapareció ante las cámaras para revelar cuál fue el verdadero motivo por el cual abandonó el matutino en uno de los momentos más importantes de su carrera, cuando era uno de los conductores más populares del espectáculo. Han pasado más de 10 años desde que se retiró totalmente de la pantalla chica pero el público lo sigue recordando.

Rulo, como también era conocido, estuvo al frente del matutino del 2007 hasta el 2016. Tiempo en el que logró ganarse el cariño de los televidentes. Desde su salida del programa, nunca más volvió a pisar un foro de televisión y por muchos años desapareció del ojo público; lo único que se sabía era que vivía en Mérida, Yucatán, dedicado a sus negocios.

Después de más de una década, Raúl Osorio fue invitado al podcast del youtuber “Yucarnal”, donde habló por primera vez todo lo que ocurrió antes de que decidiera abandonar definitivamente el programa al que pertenecía, así como la televisión. Durante la inédita entrevista reveló que no dejó su trabajo por atender sus negocios en Mérida, sino que fue a causa de la muerte de su madre.

“Caí en una gran depresión. Me fui a Mérida (con mi mamá) y no quise regresar a México, yo dije: 'no, ya no voy a regresar', porque al estar en un programa como VLA no puedes estar triste, deprimido y mi productor muy buena onda me dijo que me tranquilizara y que en un mes se me iba a pasar pero no fue así”, relató el conductor.