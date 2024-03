Thalí confiesa que su "romance" con Lupillo Rivera fue forzado por LCDL: "podía perder a mi familia"

Después de una serie de acusaciones que Thalí hizo directamente contra Telemundo, luego de que abandonó La Casa de los Famosos. Ha comenzado a dar una serie de declaraciones sobre las situaciones a las que habría sido forzada para elevar el rating del programa, entre ellas se encuentra el romance que supuestamente tuvo con el cantante Lupillo Rivera.

Antes de que Thalí abandonara voluntariamente el programa, la actriz se encontraba en medio de una fuerte polémica debido a que el reality tenía orquestando que surgiera una relación amorosa con Lupillo. Situación que al darse cuenta actuó de inmediato antes de que su familia se viera afectada.

Seguir leyendo:

"No me interesa": Wendy Guevara reacciona a los rumores de Sergio Mayer como nuevo miembro de La Casa de Los Famosos

La Casa de los Famosos 4: filtran el nombre del expulsado de este lunes 25 de marzo

La actriz relató que desde que entró a La Casa de los Famosos, todo se tornó confuso | Foto: Instagram @thaligarcia

Thalí asegura que la forzaron a tener un romance con Lupillo Rivera

De acuerdo con declaraciones hechas por Thalí durante una entrevista publicada en TV Novelas, la también conductora reveló que fue forzada a tener un romance con Lupillo, relación que al parecer querían que se diera de manera natural durante el transcurso del programa, sin embargo, contó que al sentirse confundida con diversas situaciones que estaba viviendo con la televisora dentro de la casa, decidió salir de manera voluntaria del concurso.

Confesó que prácticamente la obligaron a entrar al reality después de que a su esposo le cancelaran un contrato en la misma empresa, motivo por el cual tuvo que aceptar la oferta del famoso programa, a pesar de que no quería hacerlo porque no se sentía identificada con los realities.

"Desde el principio, me decían cosas como que yo era la protagonista de su telenovela y eso era muy confuso porque yo entré muy confundida, me daba cuenta para dónde estaban llevando la narrativa del show. Cuando pensé que esa relación de amistad se estaba desvirtuando y que yo podía perder a mi familia, decidí salirme", dijo.

Thalí solo veía a Lupillo como un amigo pero el programa la estaba forzando a que su relación se viera como una atracción amorosa | Foto: TikTok

También dijo que "Lupillo me cae lo máximo y de verdad, vamos a tener una amistad que dure toda la vida, lo admiro, lo respeto, no lo conozco más allá de lo que conviví con él, pero, es guerrero, es chambeador, buen padre y la verdad cuando pensé que esa relación de amistad se estaba desvirtuando y que yo podía perder a mi familia, decidí salirme. No iba a poner en riesgo la estabilidad de mi casa".

¿Por qué salió Thalí de La Casa de los Famosos?

Al estar dentro de la casa, Thalí comenzó a darse cuenta de que la empresa quería hacer algo con lo que ella no estaba de acuerdo y era mostrarla como una persona infiel. Fue así como de un momento a otro avisó a la producción que ya no quería seguir en el programa porque sabía que podía perder a su familia y no estaba dispuesta a continuar con el romance forzado y perder la estabilidad de su casa.

Entre chantajes, mentiras, difamaciones y hasta el uso de presuntas drogas, Thalí salió de La Casa de los Famosos asegurando que Lupillo había sido un gran amigo para ella mientras estuvieron en la casa e incluso señaló que cuando él salga hablarán para aclarar la situación y para presentarse a su familias, pues a pesar del escándalo indicó que el intérprete es un caballero.