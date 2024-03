Apple TV tiene la mejor serie de intriga, espionaje y traición, es perfecta para un maratón

Si estás buscando un contenido de entretenimiento y no saber por qué plataforma de streaming elegir, te decimos que Apple TV tiene para ti una de las mejores producciones originales que puedes disfrutar en un maratón, ya que esta serie tiene drama, intriga, traición, muerte y sobre todo porque aborda una de las problemáticas de Medio Oriente, el espionaje entre Irán e Israel mediante agentes del Mossad.

La producción "Teheran" está basada en la historia de una agente de la agencia de inteligencia de Israel, que tiene como misión hackear el sistema eléctrico de la capital de la República Islámica de Irán con la finalidad de eliminar las armas nucleares que tiene ese país, sin embargo las cosas no salen como las planearon y todo se complica.

La espía Tamar deberá hacer frente a sus propias decisiones. Foto: Apple TV

Si fuiste fan de la producción de Netflix, "El espía", esta historia de Apple TV te atrapará, pues te adentra en un mundo de espionaje, la protagonista es una mujer, una agente del Mossad que se hace pasar por otra mujer para así poder cumplir la misión que se han asignado, no obstante todo sale mal y una misión de unas cuentas horas se convierte en meses de estancia en Irán.

La producción está muy bien ejecutada, logra atrapar la atención del espectador desde los primeros minutos, pues se sabe que la relación entre Irán e Israel no es buena y que un espía descubierto no tiene otro destino que la muerte, por lo que la suerte de Tamar Rabinyan, está en juego, ya que se adentra en un mundo donde no puede confiar en nadie y se las arregla para ir sorteando su destino.

Se ve obligada a cambiar de planes. Foto: Apple TV

En este drama no puede faltar el amor, y Tamar termina enamorada de un joven de la resistencia iraní quien se convierte en su mano derecha y en el único que puede confiar. Las cosas para ellos cada vez se complican más y cuando parece que todo va a salir bien, se da un giro a la historia.

Tamar, es una hacker del Mossad que se infiltra en Irán con la finalidad de destruir el reactor nuclear de Irán, sin embargo la situación se sale de control, y sin querer pone en riego la vida de sus seres queridos, pues parte de su familia aún vive en su natal Irán.

"Teheran" cuenta con dos temporadas, son 16 capítulos en total. La historia te atrapará si eres fan de las novelas turcas. Cuenta con la actuación de: Niv Sultan, Glenn Close, Shaun Toub y Shervin Alenabi