¿Qué ver en Netflix la tarde de hoy 23 de marzo?

El tema de la realeza británica está muy sonado recientemente, pues a raíz de la alteración de unas fotografías de la princesa de Gales, Kate Middleton surgieron muchas especulaciones a tal grado que tuvo que emitir un comunicado en el que confirmó que padece cáncer y está en un tratamiento de quimioterapia para mejorar su salud.

Si bien la vida de la realeza británica ha sido motivo de series y películas, el drama reciente pone en círculo de atención una de las mejores producciones que se han realizado en torno a esta familia que lideraba la reina Isabel II. Hablamos de la popular serie "The Crown", que si no la has visto no debes perderte.

Esta serie es digna de un maratón de fin de semana, ya que cuenta con 6 temporadas que narran el arribo de la reina Isabel II al trono, los periplos que tuvo que enfrentar, así como los escándalos de la familia real, a los que siempre quiso ocultar. Es una producción bien hecha que tienes que ver.