Europa es nuestro tercer socio comercial, después de China y Estados Unidos, asegura diputado Pedro Haces Barba

El diputado federal de Morena y coordinador de Operación Política del Grupo Parlamentario de Morena, Pedro Haces Barba, señaló que ahora más que nunca Europa y América Latina deben estar unidas por una historia y por todos los valores que compartimos.

Al participar en el Consejo de Europa, en Estrasburgo, Francia, en representación de la comitiva de diputados federales de México que asistieron, sostuvo que: “Ya no podemos dejar pasar más tiempo por un nuevo orden global que esta cambiando día a día aceleradamente desde los bloques e intereses geopolíticos que se están reconfigurando no nos podemos dar el lujo de caminar solos, hay que decirlo claro, si Europa y América Latina no aprovechan sus grandes lazos históricos para estrechar sus vínculos y por eso se refleja una posición conjunta y unificada, a diferencia de otras naciones con una visión estratégica, se acercan a América Latina para establecer alianzas comerciales y económicas, con inversiones y estrategias claras, dejando a Europa corriendo el riesgo de perder relevancia y sobre todo el peso global que lo ha caracterizado por varios siglos”.

En ese sentido, el diputado federal de Morena, añadió que es un hecho en el espacio geopolítico natural de América en el Mundo y de la misma forma para todos nosotros, nuestro espacio natural fuera de la región de Europa es muy claro, y por eso celebramos esta reunión y este debate que hoy se da aquí en el Consejo de Europa, en Estrasburgo, ya que nos da la oportunidad de recordar, la importancia mutua que tenemos los dos continentes, Europa es nuestro tercer socio comercial en nuestra región, después de China y de los Estados Unidos de Norteamérica, el primero en inversión extranjera directa con un valor de 800 mil millones de Euros, en conjunto la Europa y América Latina, representan el 14 por ciento de la población mundial, y el 21 de Producto Interno Bruto Global.

Economía mexicana crece con estabilidad desde el 2024: Pedro Haces Barba

El también coordinador de Operación Política en la Cámara de Diputados explicó que en el caso de México, bajo el liderazgo de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, nuestra economía crece con estabilidad desde el 2024, el comercio entre México y Europa superó los 85 mil millones de euros, y con la modernización del acuerdo gobal estamos listos para llevar esa cifra cada vez más lejos, abriendo sectores claves como el agroalimentario, los servicios y el comercio digital.

“La tendencia es muy clara, si avanzamos hacia la convergencia regulatoria entre Europa y América Latina, el comercio bilateral podría aumentar hasta un 70 por ciento, hablando de empleos, de inversión, de educación y de oportunidades reales para mujeres y jóvenes, el orden mundial esta cambiando y eso no nos debe paralizar, asumamos ese reto para aprovechar las oportunidades que hoy el mundo nos brinda para que ese nuevo orden sea el que se refleje en nuestros valores, no olvidemos que cuando América Latina y Europa se entienden siempre el mundo va a seguir avanzando”, dijo.