"Bebé en camino"; Mayeli Alonso, ex de Lupillo, revela nuevos detalles sobre su embarazo y presume ecografía

La exesposa de Lupillo Rivera sorprendió al confirmar que se convertirá nuevamente en madre. Después de que saliera a la luz el rumor de que Mayeli Alonso estaría esperando su tercer hijo, la empresaria finalmente confirmó la noticia a través de una serie de fotografías posteadas en su cuenta de Instagram, donde además etiquetó al padre de su bebé, el boxeador Andy Ruíz.

El embarazo se da envuelto en una serie de escándalos, especialmente del pugilista, quien inició su relación hace aproximadamente un año con Mayeli sin haberse divorciado oficialmente de su exesposa. Incluso se dijo que el boxeador le habría sido infiel con Alonso.

Mediante un post publicado en su perfil de Instagram, Mayeli Alonso y el boxeador México estadounidense Andy Ruíz revelaron que están esperando a su primer hijo. Junto a la publicación compartieron una serie de fotos en las que se muestran felices y muy enamorados, al tiempo en que el anunció de su bebé se muestra en la portada de un periódico.

En otras imágenes posa Alonso en un entallado vestido color negro que deja ver su pancita de embarazo. A su vez, agradecieron a Dios por ser tan bueno con ellos. La exesposa de Lupillo tendría alrededor de 6 meses de embarazo, pues señalaron que nacerá en verano pero no dieron a conocer cuál es el sexo de su primogénito.

“Baby Destroyer on the way. Gracias A Dios Por Ser Tan Bueno Con Nosotros”, escribió junto al clip en el que dan la sorpresiva noticia.