Mayeli Alonso, exesposa de Lupillo Rivera, estaría embarazada de Andy Ruiz Jr

A punto de cumplir un año de relación, Mayeli Alonso, quien es ex esposa de Lupillo Rivera ,y el boxeador nacido en California, Andy Ruiz Jr. estarían esperando su primer hijo, fruto del gran amor que se tienen.

Fue a través de redes sociales donde se filtró la fotografía de la pareja confirmando la noticia de la próxima llegada de su bebé, en la que mostraron el ultrasonido, sin embargo, no fue la pareja quienes lo compartieron.

La pareja luce enamorada en redes sociales

¿Por qué Mayeli no ha confirmado su embarazo?

El primero en dar a conocer el embarazo de la ex de Lupillo Rivera fue Shy Gutiérrez, pero más tarde la experta en espectáculos conocida como “Chamonic” también compartió la fotografía en donde Andy Ruiz y Mayeli Alonso confirman la noticia, sin embargo, a la par publicó una conversación que sostuvo con la ex de Lupillo Rivera.

En dicha conversación la cual tuvieron a través de mensajes directos de las redes sociales, la fuente antes mencionada le da a conocer que ya se filtró la noticia de su embarazo.

Se filtró la noticia antes de que la confirmaran los involucrados.

Ante esto, Mayeli respondió que no había querido decir nada sobre la pronta llegada de su tercer hijo debido a que no había hablado con su familia al respecto, además que deseaba dejar pasar más tiempo, pues no quiere que le pase algo; ya que en muchas ocasiones los embarazos pueden tener complicaciones durante el primer trimestre de gestación.

Mayeli no quería decir aún nada

Cabe señalar que hasta la redacción de esta nota, Mayeli Alonso no ha confirmado la noticia de manera abierta y tampoco su pareja el pugilista Andy Ruiz.

Sin embargo, hace algunos meses, Mayeli Alonso estuvo invitada en un programa de televisión en donde declaró que le gustaría volver a ser mamá, por lo que incluso se sometió a algunos tratamientos.

Aunque no se tiene mayor información al respecto, por lo que se puede ver en la imagen en la que estarían confirmando su embarazo, el bebé podría nacer en el verano de este 2024.

¿Cuántos hijos tiene Mayeli Alonso?

Con este bebé, la ex esposa de Lupillo Rivera estaría convirtiéndose en mamá por tercera ocasión, pues en su primer matrimonio como producto del gran amor que se tuvo con el actual participante de La Casa de los Famosos 4 tuvo a dos hijos.

Su hija mayor es Lupita Karizma, quien actualmente tiene 20 años de edad y está muy activa en redes sociales pues promociona sus productos de belleza y el pequeño L’Rey Rivera quien tiene 13 años de edad.