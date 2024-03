Belinda presume dramático cambio de look con cabello rojo y pregunta a Natanael Cano: "¿estás listo?"

¡La era Belika aún no llega a su fin! Así lo acaba de dejar en claro Belinda, quien en su reciente regreso a la música optó por despedirse del pop para debutar con los corridos tumbados con "Cactus"; sin embargo, no es lo único que habría dejado atrás, ya que también se está olvidando de su imagen extra femenina para lucir una más dramática y arriesgada. ¿Cómo lo sabes?, con su más reciente cambio de look.

Este sábado la cantante y ex de Christian Nodal, quien estaría lista para lanzar nuevas indirectas al intérprete de regional mexicano, compartió en sus historias de Instagram que renovó su imagen con un dramático cambio de look en su cabellera. Para ello se olvidó de los tonos rubios para en su lugar llevar un intenso color rojo en el cabello, mismo que sería un adelanto de lo que se verá en el video musical de su próximo éxito en el que colaborará con Natanael Cano.

Así se lució Belinda con su nuevo look. (Foto: IG @belindapop)

Belinda sorprende con dramático cambio de look de cabello rojo

Por medio de sus historias de Instagram, la también actriz se dijo lista para un "ritual mágico", aunque non dio más detalles al respecto y podría tratarse de otra pista sobre su regreso a la industria musical.

Allí se ve una bandeja de agua con hielo de la que no explicó su uso, pero la sorpresa llegó al avanzar en las historias, pues adelantó a sus fans que después de los tonos verdes que llevó para "Cactus" ahora llevará el rojo como tono de cabello.

¿Qué opinas? (Foto: IG @belindapop)

En las imágenes se ve a sus estilistas trabajar en la melena de la ojiverde, donde no sólo llama la atención este vibrante tono de tinte, sino también un pelo corto tipo bob con el que ya la hemos visto.

Por si fuera poco, agregó en formato de texto una pregunta dirigida a Natanael Cano: "¿Estás listo?". De esta manera nos dejó ver la cantante que esta nueva imagen podría tratarse de lo que veremos en esta anhelada colaboración musical.

Aquí el mensaje para Natanael Cano. (Foto: IG @belindapop)

En otras tomas que Belinda compartió también se ve que el color lo llevó a sus cejas e incluso en sus uñas, pero con un fondo blanco.

Hasta el momento no se tienen más detalles de lo que esconde la cantante y actriz con esta actualización, pero pronto podrían haber sorpresas para sus fans y para los de Natanael Cano.