"Me sentía solo", Christian Nodal revela que su hija Inti le cambió la vida y ahora lo acompaña en sus giras

Christian Nodal es uno de los máximos representantes del regional mexicano tanto en el país como en el mundo y de ahí que en sus giras no sólo incluya al suelo azteca, sino también a otros países, algo que no ha cambiado en los últimos meses, mismos en los que adquirió nuevas responsabilidades como convertirse en padre. De hecho, en una reciente entrevista, el cantante confesó que el nacimiento de la pequeña Inti le cambió la vida y ahora es su mayor inspiración.

Nodal asegura que desde que nació Inti "todo está perfecto"

Fue en septiembre de 2023 cuando Cazzu y Nodal dieron a conocer que tras meses de espera se habían convertido en padres, algo que les ha cambiado la vida por completo, aunque ninguno de los dos ha abandonado sus carreras como cantantes, proyectos o giras al rededor del mundo. Ahora, el intérprete de "Adiós amor" explicó que antes de que llegara su hija, se sentía solo, pero ahora todo es "perfecto".

Cazzu y Nodal mantuvieron la identidad de su bebé oculta durante los primeros meses. (Foto: IG @cazzu)

En una reciente entrevista con Billboard Latin, el novio de Cazzu dio más detalles sobre esta nueva etapa en su vida, pues ser padre ha sido cansado, pero a la vez su mayor fuente de energía. "Cuando nació, estaba reventadísimo y no sé cómo le hacía para cambiar pañales, pero te da una energía, la motivación, la fuerza", dijo al medio.

Asimismo, recordó cómo se han transformado sus giras, pues ahora lo acompaña siempre su familia gracias a que la rapera argentina e Inti siempre están para él; de hecho, esto es lo que lo ha hecho sentir menos solo, pues por el contrario, puede sentirse acompañado en todo momento.

"Me acuerdo de esas veces que yo bajaba solo y me sentía solo. Ahora, bajarme ahí con la carreola y ver a la bebé, fue como que sentí que todo estaba perfecto. Pensé que iba a ser difícil [ir de gira con ella], pero la bebé en verdad nació siendo una rockstar", dijo el cantante.

Inti acompaña a su papá en los conciertos. (Foto: IG @cazzu)

Por otro lado, el cantante de "Te fallé" añadió que no sólo es más responsable, sino también que se ha revalorado las relaciones de hijo a padres, y todo gracias a su primera hija.

"Te da una energía, te da la motivación, te da la fuerza, estoy muy feliz al respecto. En verdad, me cambió la vida y no se aprende a ser hijo hasta que se es padre, eso también me ayudó en los vínculos y en ser más responsable, ser más consciente de las cosas", contó.