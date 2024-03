TRÁILER: Así de temible luce "Godzilla y Kong: El nuevo imperio" ¿Cuándo se estrena en México?

El universo de Godzilla y Kong ha dado tantas historias como batallas a lo largo de varias décadas. Dos íconos del mundo de las bestias, han entretenido a generaciones enteras en todo el mundo, mismo que ha visto como una u otra ha dominado el planeta entero.

Por si lo anterior fuera poco, en tiempos recientes salió a la luz el hallazgo de los restos de un Godzilla que habitó en el área de Japón hace millones de años, vestigio que brinda la posibilidad de que una especie dominante haya pasado por la Tierra hace mucho tiempo.

Con esto como preámbulo, es necesario tener en cuenta que a fin del mes de marzo se estrenará en México "Godzilla y Kong: El nuevo imperio", la nueva cinta que reúne a estas dos bestias, listas para unirse en una sola fuerza que deberá enfrentar el mayor reto para ellos y, obviamente, para toda la humanidad.

Las bestias pelearán para salvar al mundo. Foto: Cortesía

Te puede interesar:

Guillermo del Toro se mostró fanático de Godzilla, así festejó que el rey kaiju ganó un premio Oscar

¿De qué trata la película "Godzilla y Kong: el nuevo imperio"?

Esta última entrega da continuidad al explosivo enfrentamiento de Godzilla vs. Kong con una aventura cinematográfica totalmente nueva. En ésta, el todopoderoso Kong y el temible Godzilla se enfrentarán contra una colosal amenaza aún no descubierta y oculta en nuestro mundo, la cual pone en peligro su propia existencia así como la de toda la humanidad.

La nueva y épica película profundizará en la historia de estos titanes, en sus orígenes y en los misterios de la Isla Calavera y de otros lugares, al tiempo que descubrirá la mítica batalla que ayudó a forjar a estos extraordinarios seres y los unió a la humanidad para siempre.

Llega a México a finales de marzo

El Monsterverse de Legendary Pictures continúa con el explosivo enfrentamiento de Godzilla vs. Kong. el cual volverá a destruir ciudades enteras para encontrar al enemigo que acecha desde otra realidad, esperando a crear una nueva guerra.

Para el gusto de los fanáticos en México que han seguido esta saga y otros universos alternos a este par de personajes, "Godzilla y Kong: El nuevo imperio" llegará a las salas de cine de México el 28 de marzo.

La nueva aventura tiene una vez más al mando al director Adam Wingard. La película está protagonizada por Rebecca Hall (Godzilla vs. Kong, The Night House), Brian Tyree Henry (Godzilla vs. Kong, Bullet Train), Dan Stevens (Gaslit, Legion, Beauty and the Beast), Kaylee Hottle (Godzilla vs. Kong), Alex Ferns (The Batman, Wrath of Man, Chernobyl) y Fala Chen (Irma Vep, Shang Chi and the Legend of the Ten Rings).

La pelea pondrá en riesgo a toda la humanidad. Foto: Especial



SIGUE LEYENDO

Godzilla: 5 animaciones que lo consagraron rey de los Oscar

Godzilla Minus One: la increíble razón por la que es un éxito total en México y tienes que verla antes que acabe 2023

MAAZ