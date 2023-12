Godzilla Minus One: la increíble razón por la que es un éxito total en México y tienes que verla antes que acabe 2023

Tal vez no lo hayas notado, pero en los últimos días la fiebre por uno de los personajes japoneses más carismáticos de la cultura japonesa ha incrementado, esto debido a que su última película Godzilla Minus One se ha estrenado en nuestro país.

Y es que la película ya generaba una expectativa enorme, pues, su estreno en Japón nos dio las primeras reacciones alrededor del mundo que generaron un revuelo enorme, clasificándose como la mejor película de Godzilla del momento.

¿Por qué deberías ver Godzilla Minus One antes de que acabe el año?

Si algo saben hacer en Toho son buenas historias, por algo la franquicia de Godzilla ha vivido más de 33 películas desde su primera aparición en 1954, por lo que esta nueva entrega y adición a la inmensa saga no te defraudará.

La premisa de la película es simple, pero funcional, pues nos explica algo parecido a la primera película del lagarto, su origen, la primera aparición en Tokio y cómo los habitantes deberán sobrevivir a una catástrofe como lo es el rey de los monstruos.

Y es que el filme hace lo que las últimas películas desarrolladas en Estados Unidos por Legendary no hacían: enfocarse en contarnos una historia. Sí, sí, claro que nos gusta ver a Godzilla combatir contra otros kaijus, pero la verdad es que su historia a mi parecer funciona más como una película de Tiburón.

Donde todo lo que vemos en pantalla es alrededor del monstruo y no solo a él, incluso Gareth Edwards, director de la versión de 2014, elogió la película como si fuera la mejor de toda la historia.

“Hubo muchas cosas que me parecieron nuevas para Godzilla, y me sentí celoso todo el tiempo que estuve viendo la película, Godzilla Minus One debe ser nombrada como candidata a la mejor película de Godzilla de todos los tiempos”, comentó el aclamado director.

Los Fans aman a Godzilla/Créditos: @GodzillaFansMx

¿Necesitas más de Godzilla?

Por lo pronto, si después de verla tienes ganas de más, visita la última película japonesa de Godzilla en streaming, Shin Godzilla, te prometemos que no te defraudará, pues nos muestra una versión más realista sobre si apareciera un kaiju de esa magnitud, esta disponible en Prime Video.