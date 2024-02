Ucraniana ganadora de Miss Japón renunció a su título por un escándalo amoroso

Una mujer nacida en Ucrania y recientemente consagrada Miss Japón renunció a su corona después de destaparse que tuvo un romance con un doctor casado, algo que contraviene las disposiciones del certamen de belleza.

La victoria de Karolina Shiino en este certamen en enero fue controvertida y algunos sectores de derecha cuestionaron que una persona sin padres japoneses, aunque residente en el país desde los cinco años, cuando se mudó con su mamá a Japón, ganara el concurso de belleza.

Sigue leyendo:

¡Conmovedor! Joven compositora con cáncer terminal deja canción para su hijo, pide a sus seguidores hacerla viral

Modelo de talla grande se viraliza luego de exigir a las aerolíneas que hagan sus asientos más grandes

Lupita Jones es hospitalizada de emergencia, ¿Cuál es su estado de salud hoy?

El escándalo se extendió a su vida privada después de que la revista semanal Shukan Bunshun destapara que había mantenido una relación extramatrimonial con el médico identificado como Takuma Maeda, de 45 años de edad.

Si este romance ya se desvía de los altos estándares morales exigidos a las participantes de estos concursos, es todavía más controvertido en Japón, donde las celebridades que tienen líos amorosos suelen ser rechazados por sus seguidores y empleadores.

La relación extramarital de la exreina de belleza provocó su renuncia. Foto: Instagram / Karolina Shiino

Aceptan renuncia de Miss Japón

La Asociación Miss Japón dijo que había aceptado una solicitud de Shiino para devolver la corona por motivos personales y que el título de este año quedaría vacante.

"No podía decir la verdad por el caos y el miedo. Pido disculpas a quienes creyeron en mí y me apoyaron. Me tomo la situación muy seriamente y renuncio al título de Miss Japón", publicó la ahora exreina de belleza, de 26 años de edad, en su cuenta de Instagram.

Los dos padres biológicos de Karolina Shiino son de origen ucraniano. Foto: Instagram / Karolina Shiino

El certamen Miss Japón se celebró por primera vez en 1950 y premia la belleza de estilo japonés que, según explican sus organizadores en el sitio web, consiste en belleza interior, belleza en la apariencia y belleza en las acciones.

“La discriminación racial nunca debería ser tolerada, pero si vamos a poner a prueba la apariencia, en Miss Japón, personalmente pienso que el estándar debería ser la belleza japonesa. Con la apariencia de Karolina Shiino, una persona de sangre japonesa no tiene oportunidad de ganar bajo los valores contemporáneos de belleza”, señaló en su cuenta de X la historiadora Hiroe Yamashita.

Con información de AFP