Lupita Jones es hospitalizada de emergencia, ¿Cuál es su estado de salud hoy?

Lupita Jones encendió las alarmas entre sus seguidores tras el video que compartió a través de sus historias en Instagram este 25 de enero, pues reveló que sería hospitalizada debido a que necesitaba una cirugía. La exreina de belleza dio detalles de su estado de salud y reveló que hace tres años durante un chequeo le detectaron “algo” en uno de sus senos que mantuvo bajo vigilancia médica hasta ahora.

Lupita Jones es hospitalizada

La también empresaria, de 56 años, compartió algunos clips en los que se le ve usando cubrebocas ingresando a un hospital por lo que decidió brindar más detalles a sus seguidores para evitar preocupaciones relacionadas con su estado de salud. Fue así como reveló que se someterá a una cirugía para extirpar lo que encontraron en uno de sus senos.

“Les cuento que me estoy internando en el hospital porque tengo que someterme a una cirugía, no es nada grave, pero es un tema que me detectaron hace como tres años, que se estuvo monitoreando. El doctor me advirtió que si se notaba algún cambio en esto se tenía que intervenir para retirar eso que me encontraron por ahí”, explicó.

Envía importante mensaje

La ex Miss Universo aprovechó para enviar un importante mensaje a sus seguidores sobre la importancia de los chequeos ya que fue durante uno de éstos que le detectaron lo que tiene en su seno.

“Yo lo quiero compartir con ustedes porque esto tiene que ver mucho con la prevención, con cómo nos cuidamos y esto que parece que nada más nos acordamos en octubre del ‘mes rosa’ que nos tenemos que checar y que tenemos que estar pendientes de nuestra salud, pues es verdad porque justamente en uno de estos chequeos es cuando se me detectó esto y lo he tenido que estar monitoreando cada seis meses. Llegó ahora y pues ni modo, pero yo sé que todo va a estar bien”, añadió.