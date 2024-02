Galilea Montijo se conmueve al hablar de la complicada relación que tiene con su hijo: "Es horrible"

La guapa conductora de televisión, Galilea Montijo se convirtió en tema de conversación en el mundo de la farándula después de revelar detalles importantes de su actual relación con su hijo, Mateo. Sus declaraciones no pasaron desapercibidas para nadie.

A sus 50 años de edad la estrella nacida en Guadalajara, Jalisco, se ha consolidado como una de las grandes figuras del entretenimiento gracias al trabajo que ha realizado en proyectos como "Netas Divinas" y "programa Hoy", por lo que el mensaje que envió dio bastante de qué hablar.

En la reciente transmisión del programa "Netas Divinas", transmitido por Unicable, Paola Rojas y Galilea Montijo, dos de las conductoras favoritas, se robaron todos los reflectores por las declaraciones que brindaron. Ambas hablaron sobre su relación con sus hijos.

La primera en tomar la palabra fue Paola Rojas, quien destapó que su hijo le pidió que no la acompañara a sus entrenamientos ni a sus partidos de futbol. Fue en ese momento donde Galilea Montijo tomó la palabra para revelar que vive una situación parecida.

"A mí me dio sentimiento, a mí también me lo dicen", dijo Galilea Montijo.

En este sentido Galilea Montijo, una de las grandes referentes del entretenimiento en México, confesó que su hijo Mateo le ha impedido que lo apoye durante sus partidos de futbol. La presentadora coincidió con la experiencia que está viviendo Paola Rojas.

"Es horrible que te callen, a mí me pasa con Mateo en el futbol, me dice 'mamá no grites'", señaló.