"Me duele": Paola Rojas habla del distanciamiento que tiene con uno de sus hijos

La famosa conductora de televisión, Paola Rojas se convirtió en tema de conversación en el mundo de la farándula después de hablar sobre la fuerte decisión que tomó uno de sus hijos ella. Las declaraciones de la periodista sorprendieron a todos.

A sus 47 años de edad la conductora de "Netas Divinas" se ha consolidado como una de las grandes referentes del entretenimiento gracias al trabajo que ha realizado en el programa de Unicable, por lo que sus recientes declaraciones no pasaron desapercibidas para nadie.

En la reciente transmisión del programa Unicable, Paola Rojas, una de las conductoras de televisión más famosas en México, abrió su corazón para revelar la fuerte decisión que tomó su hijo respecto a la relación que tenían. El mensaje conmovió a todos los televidentes.

Frente a sus compañeras en "Netas Divinas" la también colaboradora del reality show "¿Quién es la máscara?" dijo que uno de sus hijos "evitaba" que lo acompañara a sus entrenamientos. Ella se percató del comportamiento y decidió hablar de esta situación.

En este sentido, Paola Rojas dijo que un día se sentó a platicar con su hijo sobre esta decisión y él le pidió que ya no fuera a sus partidos ni mucho menos a sus entrenamientos. La conductora dijo que fue una decisión bastante complicada que le generó mucho dolor.

"Un día lo hablamos y me pidió que por favor no fuera. Lo molestan mucho. Me duele", señaló.