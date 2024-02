EN FOTOS: Natalia Lafourcade derrocha elegancia con traje sastre tweed en los Grammy 2024

Natalia Lafourcade, múltiple ganadora del premio Grammy, fue invitada esta vez como una de las presentadoras oficiales de la entrega 2024, donde se encontró con otra gran artista de los últimos tiempos, la cantante Billie Eilish, junto a su hermano Finneas, compositor y productor de cada tema que hace.

El premio que Natalia entregó fue la categoría de Mejor canción para un Medio Visual donde ganó la canción "What was i made for?" que escribieron, musicalizaron, grabaron y produjeron los hermanos mencionados para la más reciente película de "Barbie" en live action que llegó hasta los cines.

Natalia Lafourcade derrochó estilo en los Premios Grammy

Natalia se presentó en los Premios Grammy 2024 con un traje sastre tweed de dos piezas en color negro con algunos detalles brillantes, debajo una blusa con escote en color negro. Utilizó el cabello amarrado por detrás, y algunos accesorios en manos, orejas y muñecas.

Billie, por su parte, eligió un atuendo "oversized" con una camisa blanca de manga corta, un pantalón de vestir negro, y unas zapatillas sencillas. Llevaba lentes de pasta dura y el cabello que ya es un referente en ella, pitado de rojo en la parte de arriba. Su hermano, Finneas, utilizó ropa oscura en su totalidad con una sudadera.

Crédito: AFP

Mexicanos triunfando en los premios Grammy 2024, así apareció Peso Pluma

Otro mexicano que se ha llevado las palmas en esta entrega de los premios Grammy es ni más ni menos que Peso Pluma, uno de los reyes del Corrido Tumbado, quien se ganó la categoría de mejor álbum de música mexicana con "Génesis", donde competía con los siguientes artistas y títulos discográficos:

