“¡Pereme’ pues!”: Espinoza Paz sufre intenso acoso de fan en pleno escenario | VIDEO

Durante las últimas horas el nombre de Espinoza Paz se ha mantenido en la cima de las listas de tendencias en distintas plataformas digitales y esto se debe a que el cantante vivió un momento sumamente desagradable durante uno de sus últimos conciertos pues resulta que el cantautor fue víctima de un intenso acoso de parte de una fan que quería besarlo a la fuerza, por lo que, como era de esperarse, las indignantes imágenes se hicieron virales en redes sociales donde también se generó un intenso debate en torno a este controversial episodio.

Este desagradable momento que vivió Espinoza Paz ocurrió durante su presentación en la Feria de León, la cual se llevó a cabo la noche del pasado miércoles 31 de enero y todo comenzó cuando una mujer subió al escenario, no obstante, solo estaba previsto que bailara y escuchara al cantante de cerca, sin embargo, al estar frente al también compositor, la mujer no pudo contener su emoción y luego de abrazarlo eufóricamente intentó besarlo a la fuerza en más de una ocasión.

Ante el intenso acoso de la mujer, lo único que pudo hacer Espinoza Paz fue esquivar los labios de la joven a toda costa, incluso, trató de poner distancia echándose para atrás, posteriormente, el cantante señaló que no podía besar a la fan debido a que tenía novio y no pretendía generarle problemas y, por último, como recurso desesperado, le propuso componerle una canción en lugar de besarla.

“¡Péreme’ pues! Para eso es, pero pida. ¡No, deme tiempo! Necesito procesarlo ¡Ay! No señora no, es que, si tiene novio… hagamos algo, fíjese lo que vamos a hacer, le voy a hacer un intercambio, en vez de darme un beso le voy a componer una canción ahorita a usted”, expresó Espinoza Paz, quien luego de ponerse de acuerdo con sus músicos comenzó a improvisar.

“No es que no quiera besar sus labios que están hermosos, con ese sombrerito se le miran más preciosos sus ojos, ese cabello negro y esas botitas cafés, esa naricita levantada y esos ojitos de miel, no me presionen, denme tiempo…” fueron los versos que interpretó Espinoza Paz, quien mientras cantaba fue perseguido por la mujer por todo el escenario pues se aferraba a abrazarlo y a querer besarlo.

Como era de esperarse, este controversial momento abrió un intenso debate en redes sociales pues más de un internauta se cuestionó sobre lo que hubiera sucedido si la situación hubiera sido al revés, es decir, si Espinoza Paz hubiera intentado besar a la fuerza a su seguidora, además el actuar del público también fue cuestionado pues se escuchó que gritaban “Beso, beso…” en más de una ocasión.

Por otro lado, Espinoza Paz recibió muy buenos comentarios por su forma de dirigirse ante esta desafortunada situación, ya que en todo momento se mantuvo firme e intentó no ser grosero con su seguidora.