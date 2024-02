Michelle Renaud divide opiniones al hablar del feminismo: "mi rol como mujer está en el hogar"

Michelle Renaud nuevamente se encuentra en la polémica debido a que recientemente hizo unas declaraciones sobre el feminismo, las cuales dividieron opiniones, pues mientras algunos de sus fanáticos la apoyaron, otros más la criticaron fuertemente, pues destacaron que no ha entendido de qué se trata el movimiento y está desinformando.

Hace unos días, Michelle fue invitada al podcast Me Late Ser Humano, conducido por Iran Castillo y Pepe Ramos. El capítulo se tituló "Construyendo una Familia", por lo que reveló detalles de su relación con Matías Novoa, quien, dijo, le enseñó a dividir los roles en la familia, pues antes de él, había tenido parejas que dependían mucho de ella.

Michelle Renaud habla de su relación con Matías Novoa IG @michellerenaud

Michelle Renaud habla del feminismo

"Yo me ocupaba de mi vida, la de ellos y aparte tenía que seguir manteniendo y de repente me encuentro un hombre que resuelve y con él entendí que a mí me toca hacer el rol de la mujer. Y más en esta época donde el feminismo está de yo mujer quiero ser hombre. Yo entendí que mi rol está en el hogar”, mencionó Michelle Renaud.

“Mi rol era nutrir el hogar, nutrir a los niños, apoyarlo a él y su rol es proveer a esta familia, decidir de esta familia, para mi fue muy padre ser esta mujer que cargaba con todo sentir que estaba acompañada y protegida, para que una relación funcione debe haber roles distintos, sino vamos a competir”, destacó la actriz.

Michelle Renaud asegura que Matías Novoa es el proveedor IG @michellerenaud

Michelle Renaud divide opiniones

Como era de esperarse, los usuarios de redes sociales comenzaron a debatir sobre su comentario acerca del feminismo. "El feminismo defiende que hagas lo que quieras con tu vida, nada que ver con querer ser hombre, cuanta ignorancia y lo grita" y "Hermoso todo lo que dijo pero ser feminista no es querer ser hombre. El feminismo busca que las mujeres tengan las mismas oportunidades", son los comentarios que se pueden leer.