Danilo Carrera supera a Michelle Renaud, ¿quién es su nueva novia 14 años menor?

Después de no tener una relación formal tras terminar con Michelle Renaud, Danilo Carrera le dio una nueva oportunidad al amor y estaría saliendo con una misteriosa mujer, quien presuntamente es 14 años menor que él. Hasta el momento, el actor no ha hablado sobre el tema, sin embargo, en sus redes ya cuenta con algunas imágenes acompañado de ella.

Durante el 14 de febrero, el protagonista de telenovelas compartió en su cuenta de Instagram una serie de fotos y videos en los que mostró sus días de vacaciones por Cancún, Quintana Roo, sin embargo, el galán no estaba solo, ya que en las imágenes estaba junto a una mujer, de la cual no reveló su identidad, pues nunca mostró su rostro.

Danilo Carrera muestra a su nueva novia IG @danilocarrerah

¿Quién es la nueva novia de Danilo Carrera?

Aunque el protagonista de telenovelas solo colocó la frase "Otro día para ti y para mí en el paraíso", sin etiquetar a la joven con la que está saliendo, muchos de sus fans comenzaron investigar, y dieron con la mujer que presuntamente sería la nueva novia de Danilo Carrera, identificada como Isabella Fernández.

De acuerdo a lo que se sabe, Isa, como aparece en Instagram, tiene 21 años, es decir que es 14 años menor que el actor. Además, es actriz, pues estudió en el Centro de Educación Artística (CEA) de Televisa y será la protagonista de la primer película que Danilo Carrera hace como productor, "Only un CDMX".

Danilo Carrera y su novia estuvieron en Cancún IG @danilocarrerah

¿Por qué Danilo Carrera no presenta a su novia?

A pesar de los rumores, el actor, de 35 años, no ha querido presentar formalmente a su novia. En una entrevista con Alejandro Chabán, Carrera explicó que a pesar de que está muy enamorado, quiere que su relación permanezca alejada de los reflectores.

“Estoy muy contento, o sea, estoy tan enamorado realmente que me lo quiero guardar para mí el mayor tiempo posible (...) Es una atracción con la que no puedes pelear y es como esa química innegable que estás así de ‘¡No puede ser que me está gustando, no quiero que me guste!’", destacó Danilo Carrera.

Isabella Fernández tiene 21 años y es la protagonista de la película de Danilo Carrera IG @isafernandezz1

"Estoy en una relación muy bonita con una chica que me encanta, que me hace feliz, que me hace reír, que tiene una sonrisa espectacular, que me hace bromas, que se parece a mí (...)", dijo, y agregó que quiere mantener su relación "como un secreto y como un nido super privado".