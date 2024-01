La técnica de "ligue" con la que Ricky Martin habría intentado conquistar a Danilo Carrera y otros famosos

Vaya sorpresa la que se llevaron los fans de Ricky Martin en los últimos días, pues en una reciente entrevista el actor Danilo Carrera confesó que el cantante lo seguía en Instagram con otras intenciones más allá de lo laboral, admiración o amistad; sin embargo, en sus recientes declaraciones el ex de Michelle Renaud aseguró que él se negó a conocerlo porque no juega "en esa liga", haciendo referencia a las preferencias del famoso.

Danilo Carrera revela que rechazó conocer a Ricky Martin, ¿lo intentó conquistar?

En una conversación para el podcast de Morfi, Danilo Carrera habló sobre este hecho inédito en el que reveló que en más de una ocasión Ricky Martin intentó conocerlo en persona y que hasta lo seguía en Instagram, pero el galán de telenovelas lo rechazó a pesar de la enorme admiración que desde niño le tuvo. Las declaraciones rápidamente se hicieron virales en redes sociales, donde no se ha dejado de mencionar la supuesta técnica de "ligue" con la que el intérprete de "Vente pa'ca" se acerca a sus conquistas.

El cantante dejó de seguir a Danilo en Instagram. (Foto: IG @danilocarrerah)

"Me seguía Ricky Martin. Ya me dejó de seguir, pero me seguía. Nunca lo conocí a él personalmente, pero me invitaron varias veces a conocerlo. Me decían, pero nunca fui a conocerlo; no me interesaba, no juego en esa liga, pero era de las personas que más me gustaba a mí su música de chiquito", contó Danilo Carrera.

En sus breves declaraciones, el actor dijo que él nunca siguió al cantante en Instagram y que tras esta experiencia el propio Ricky le dio unfollow. De esta manera los fans recordaron la supuesta técnica de ligue con la que el puertorriqueño se acercaría a sus conquistas.

¿Cuál es la técnica de ligue de Ricky Martin?

Luego de esta fuerte declaración por parte de Danilo Carrera, el reportero Cabriel Cuevas dijo en el programa Fórmula Espectacular que esto no es nada nuevo y que de hecho el acercarse por Instagram a sus conquistas sería la técnica con la que Ricky Martin logra ligar y que incluso ya le ha funcionado en el pasado. Pero lo más sorprendente fue cuando aseguró que esto ya lo había hecho antes con un participante de Survivor.

El cantante no ha dado declaraciones sobre este hecho. (Foto: IG @ricky_martin)

"Danilo Carrera una víctima más de Ricky Martin porque cuando yo estuve en Survivor supe que la misma técnica se le aplicó a un participante se Survivor. No puedo decir el nombre de este participante", contó.

Ricky Martin conoció a su ex Jwan Yosef por Instagram

Esta teoría de conquistar a hombres por redes sociales habría sido confirmada con su historia de amor con Jwan Yosef, quien ahora es su ex, pues para nadie es secreto que ambos se conocieron vía Instagram hace poco más de ocho años y tras intercambiar mensajes inició su romance