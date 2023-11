"Estuvimos en el foro", Danilo Carrera habla sobre la telenovela que protagonizaría junto a Angélica Rivera

Danilo Carrera habló por primera vez sobre la telenovela que protagonizaría con Angélica Rivera, quien supuestamente haría su regreso a la pantalla chica después de 15 años. El actor reveló a la prensa que pudo convivir en el foro con la artista, de 54 años, a la que le expresó su cariño y admiración, evitando hacer comentarios negativos sobre ella y su actitud durante los previos de las grabaciones.

El actor ecuatoriano asistió este viernes a la boda de Alexis Ayala y Cinthia Aparicio, en donde tuvo un breve encuentro con la prensa, con los que platicó rápidamente de sus próximos proyectos, como por ejemplo la conducción de Miss Universo 2023 y sus estelares en telenovelas. Fue en ese momento cuando confirmó que estaba planeado un melodrama junto a la ex primera dama de México, sin embargo, no llegó a concluirse.

¿Angélica Rivera podría regresar a las telenovelas? Foto: Cuartoscuro

Danilo Carrera revela que no hará la telenovela con Angélica Rivera

Carrera, de 34 años, dijo que lo que sabe es que la telenovela que estelarizaría con Angélica Rivera habría quedado cancelada, sin embargo, la cadena Telemundo, encargada del proyecto, no le ha avisado formalmente. Al preguntarle si creía que fue el ego de la protagonista de "Destilando Amor" lo que ocasionó que no se realizara el melodrama, el artista descartó esta posibilidad, pues tuvo la oportunidad de convivir con ella.

"Angélica es una dama. Estuvimos incluso en el foro trabajando un día y es una princesa", aclaró Danilo, quien dejó ver que, a pesar de estar muy poco tiempo con la ex esposa del presidente Enrique Peña Nieto, tuvo una buena relación con la celebridad que lleva lejos del medio desde hace muchos años, y de la cual se ha especulado su regreso, incluso su hija, Sofía Castro, ha revelado que a su mamá le gustaría volver a trabajar.

Danilo Carrera tiene contrato exclusivo en Telemundo IG @danilocarrerah

¿Por qué Angélica Rivera no protagonizará la telenovela con Danilo Díaz?

El artista explicó que desconoce los motivos por las cuales se canceló el proyecto, sin embargo, destacó que es algo que pasa comúnmente por decisiones de las televisoras. "Tiene que ver con decisiones de la empresa. Me ha pasado en empresas en México, en Estados Unidos. Son cosas que deciden las empresas. Ya me verán seguramente en otro proyecto", dijo Danilo Carrera, quien insistió, "no me han informado todavía al 100 por ciento" sobre la suspensión de la telenovela.

