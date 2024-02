Niurka prepara nuevo sencillo, revela si está dedicado a Juan Osorio: "Amo lo que han hecho Shakira o Belinda"

Con casi cuatro décadas en la industria del entretenimiento, Niurka agradece seguir vigente, lo cual logra adaptándose a las nuevas tendencias, por eso ya prepara nueva música en donde le cantará al amor y pondrá a “perrear” hasta a las generaciones más chicas.

“Estoy contentísima porque estoy haciendo música con el formato que trabajan las nuevas generaciones y me estoy divirtiendo muchísimo. Ya grabamos el primer tema e hicimos el primer video… Es algo que nunca había hecho, pero mi productor musical me enseñó a frasear y matizar mi voz para proyectarla mejor, es como un juguete”, aseguró la también vedette.

Niurka probará suerte en su faceta como cantante Foto: Especial

Este proceso lo disfruta al máximo, porque le gusta aprender, considera que si se ha mantenido todo este tiempo en el gusto de la gente, es porque sabe ser humilde y esto le permite, escuchar a los demás y aprender lo necesario.

“No me gusta hacerme la sabionda, la que todo lo sabe, la que llega con experiencia a imponer. No, al contrario, me gusta que mis productores sean de teatro o musicales, aprovechen lo que ya tienen de mí, para que hagan una fusión y me enseñen algo nuevo para ofrecerle al público”, agregó.

En este nuevo material, Niurka le canta al amor, aunque aseguró que no le dedica ni un sólo tema a los padres de sus hijos: “No me gusta inmortalizar a mis ex. Soy fan y amo lo que han hecho Shakira o Belinda, perreo y tomó tarareando las canciones, pero yo no lo hago, porque no es mi estilo. Yo no inmortalizó a ningún pend$%&, que ya quedó atrás”.

Tendrá Participación en "Lagunilla Mi barrio"

En la espera de este lanzamiento musical, Niurka se suma a la obra “Lagunilla mi Barrio”, un clásico que le permitirá reencontrarse con viejos amigos como Los Mascabrothers. La cantante estará este 16, 17 y 18 de febrero abriendo y cerrando el segundo acto, con sus peculiares pasos de baile y temas.

Presentaciones de Niurka en "Lagunilla mi Barrio" Foto: @Niurka.oficial

“Le dije a Alejandro Go, el productor, qué no me importa sentarme en las mesas mientras mis compañeros trabajan, para reírme con ellos y también le comenté que soy materia dispuesta, ya que ando por ahí úsame… La vamos a pasar muy padre”, detalló.

Con tantos años en el escenario, espera que algún productor cree un personaje especialmente para ella, porque le es difícil encontrar personajes que la atrapen y disfrute al máximo. Además, confesó que casi nunca se queda en los castings a los que asiste, por su fuerte personalidad con la que la tiene ubicada el público.

