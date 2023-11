Niurka está de luto, envía un triste mensaje tras la muerte de un ser querido: "era un ángel"

Niurka Marcos, una de las vedettes más famosas en México, se robó todos los reflectores en el mundo de la farándula después de conceder una entrevista en la que reveló que está de luto tras el sensible fallecimiento de una persona a la que le tenía demasiado cariño.

Fue en un breve encuentro con la prensa en donde la exprotagonista de "Aventurera" y "La fea más bella" abrió su corazón para enviar un conmovedor mensaje que no pasó desapercibido para nadie, generando distintas opiniones entre sus fieles seguidores.

Sigue leyendo:

La vedette conmovió a todos. Foto: Especial

Niurka se viste de luto

Hace unos días te informamos que el famoso productor de telenovelas, Juan Osorio, exesposo de Niurka Marcos, se vistió de luto tras la inesperada muerte de su mamá. Ante esta situación la famosa nacida en Cuba envió un mensaje expresando todo su apoyo a su expareja.

En una entrevista compartida por el reportero Edén Dorantes, Niurka Marcos fue cuestionada sobre la muerte de la mamá de Juan Osorio. La actriz de televisión no se guardó nada y expresó su sentir, dejando en completo shock a todos sus seguidores.

Frente a las cámaras Niurka Marcos dijo que la mamá de Juan Osorio "era un ángel", pues siempre se comportó de buena manera con ella cuando fue pareja del productor. Reconoció que en su relación con el productor siempre procuraron la unión familiar.

"Que en paz descanse, era un ángel", respondió.

Finalmente la polémica vedette dijo Juan Osorio, su expareja, sigue bloqueado de sus redes sociales, por lo que no se ha podido comunicar con él. Dijo que no cree necesario comunicarse con su ex, pues el que debe de estar cercano a su papá es Emilio Osorio, el hijo que procrearon.