Violeta Isfel: ¿cuál es el estado de salud de la cantante tras la fuerte caída en Lagunilla Mi Barrio?

Después de la fuerte caída que sufrió durante la obra "Lagunilla Mi Barrio", Violeta Isfel reapareció ante los medios de comunicación para hablar de su cómo se encuentra y si podrá volver a trabajar en las próximas semanas. La actriz confesó que aunque tuvo una lesión en la espalda, continúa preparándose para los diferentes proyectos, pues hay que recordar que además de la puesta en escena, también tendrá una serie de conciertos.

Viole Isfel sufre aparatosa caída

Este viernes 6 de octubre, la actriz dio una entrevista para el programa "De primera mano" en la que reveló cuál fueron los motivos por los cuales cayó del escenario. La celebridad destacó que debido a que era un escenario nuevo, su mala visión y la luz de los reflectores que le quedaron en la cara, no visualizó el final de la plataforma, así que terminó resbalando desde un metro y medio al suelo, sorprendiendo a sus compañeros y a la audiencia.

¿Cómo está Violeta Isfel después de su caída?

La villana de "Atrévete a soñar" indicó que a pesar de que todo fue muy aparatoso, cayó como Spider-Man, por lo que no se lesionó los pies o las rodillas, solo "sintió un tirón en la espalda". De hecho comentó que se levantó y pudo continuar la obra, haciendo las escenas correspondientes, sin embargo, a la mitad de la función le comenzó a doler la parte de atrás del cuerpo, así que a la mañana siguiente fue al doctor para que le hicieran un chequeo especializado.

"Continúo la función. Yo salgo y me revisé, así como 'no me duele nada, todo en orden', seguí y ya a la mitad del primer acto me empezó a doler la espalda y dije 'esto no es normal. Hay que ponerle atención'. Llegaron paramédicos, me revisaron, me dieron un relajante y desinflamatorio para que yo pudiera continuar. Di las dos funciones, todo bien, y al día siguiente, corrí a ver a mis médicos", reveló durante la plática Violeta.

Violeta Isfel continua en Lagunilla Mi Barrio IG @violetaisfel

¿Violeta Isfer regresará a Lagunilla Mi Barrio y al 2000's Pop Tour?

Isfel, de 38 años, dio a conocer que actualmente tiene parches kinesiológicos para aliviar el dolor y que el músculo no se siga dañando. Gracias a esto y a su tratamiento, confirmó que no se ausentará de las funciones del fin de semana de Lagunilla Mi Barrio, y que sigue en los ensayos de los 2000's Pop Tour, en donde se presenta con varias de sus excompañeras de la telenovela "Atrévete a soñar", por lo que está muy feliz de que este accidente no haya sido mayor.

