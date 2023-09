Violeta Isfel tiene problemas con sus vecinos, casi la corren de su casa por ser muy ruidosa al dormir

Violeta Isfel Garma García mejor conocida únicamente como Violeta Isfel es una famosa actriz de televisión quien se ha hecho famosa gracias a varios proyectos en los que ha participado como "Me caigo de risa", "Mi marido tiene familia", "Lorenza", "La "Vecina", "Atrévete a Soñar", entre muchos más.

Actualmente, está enfocada en dos proyectos de actuación: “Lagunilla mi barrio” y “Caperucita roja”. En entrevista exclusiva para TVyNovelas, la actriz y cantante contó algunos de los retos que tiene al trabajar en dos obras teatrales distintas, pero también un poco de su vida privada, en particular cómo es la relación con sus vecinos en el edificio donde vive.

De acuerdo con las declaraciones que dio a la famosa revista, lleva una conflictiva relación con sus vecinos del edificio donde vive, e incluso no descarta la posibilidad de cambiarse de departamento: “No podemos ‘echar pata’ a gusto, me han mandado callar, la vecina, en pleno clímax, tocando desde arriba”

“Ya estamos pensando en poder mudarnos a otro lugar porque es terrible, tengo una vida muy nocturna, mis domingos son los lunes, yo el domingo me levanto muy temprano, y que yo esté corriendo para los vecinos no es lo mejor del mundo, no podemos ‘echar pata’ a gusto, me han mandado callar, la vecina, en pleno clímax, tocando desde arriba; la última vez hasta le eché más ganas”, detalló la actriz.