Nicki Nicole, ¿lista para su “tiradera” para Peso Pluma al estilo Shakira y Belinda?

Las rupturas amorosas de los famosos siempre generan revuelo, sobre todo cuando hubo un tercero en discordia. Eso está sucediendo con la cantante argentina Nicki Nicole y el cantante mexicano Peso Pluma, quienes reciente y abruptamente concluyeron su relación que se inició en 2023, luego de que colaboraron en el remix “Por las noches”.

A diferencia de otras separaciones, la intérprete de "Una foto" no sabía qué sucedía con su relación hasta que sus fans evidenciaron mediante redes sociales que el cantante le fue presuntamente infiel con la modelo e influencer Sahar Sonia, con quien se dejó ver cuando caminaban de la mano en un hotel en Las Vegas, Nevada.

Sigue leyendo:

“No sabía de su relación con Nicki Nicole”, Sonia Sahar, influencer captada con Peso Pluma, pide que la dejen de molestar en redes | VIDEO

Fans de Nicki Nicole en Argentina declaran persona "non grata” a Peso Pluma tras infidelidad

Nicki Nicole y Peso Pluma coincidieron en “Por las noches”, dando pie a su relación. Archivo.

Nicki Nicole y su posible "tiradera"

Debido a que el video se hizo popular el pasado lunes 12 de febrero, Nicki Nicole reaccionó al día siguiente, es decir, ayer miércoles 13. Sin darle vueltas al tema, compartió en sus historias de Instagram un contundente mensaje: “El respeto es parte necesaria del amor. Lo que se ama, se respeta. Lo que se respeta, se cuida. Cuando no te cuidan y cuando no hay respeto... yo ahí no me quedo. Yo de ahí me voy”.

Además, la cantante argentina, de 23 años de edad, dio a conocer que supo de la infidelidad de Peso Pluma mediante los tuits de sus seguidores. “Con mucho dolor sepan que me enteré de la misma forma que ustedes, gracias por el amor que me están haciendo llegar". Debido a esto, surge la duda de si la artista está lista para hacerle una "tiradera" al cantante, de 24 años.

La pareja mantuvo un perfil bajo y fue hasta en los últimos meses que se animó a gritar a los cuatro vientos su amor. Archivo.

Peso Pluma, en la mira por la infidelidad

De entrada Nicki Nicole fue clara con el mensaje que escribió en sus historias de Instagram, con lo que dio a entender que su relación con el cantante de "Ella baila sola" finalizó. Además, ya borró de su cuenta de Instagram las fotos en las que aparecían juntos, con lo que seguiría los pasos de Shakira y Belinda.

Previamente, en 2022, la cantante colaboró con No te va gustar en la canción "Venganza", tema que es una crítica a la violencia de género y las relaciones tóxicas. Por lo mismo, no sorprendería que Nicki Nicole lanzará una canción para expresar su sentir por la infidelidad de Peso Pluma.