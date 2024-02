“No sabía de su relación con Nicki Nicole”, Sonia Sahar, influencer captada con Peso Pluma, pide que la dejen de molestar en redes | VIDEO

En medio de la polémica que se generó por la ruptura de Peso Pluma y Nicki Nicole, la influencer Sonia Sahar, quien fue captada tomada de la mano con el cantante en Las Vegas, compartió un mensaje en el que exige un algo al bullying que ha recibido en redes sociales. La modelo puntualizó en que no sabía nada sobre la vida personal del intérprete de corridos tumbados y tampoco de su relación con la rapera argentina, por lo que indicó que su intención no era que terminara.

Sonia Sahar exige un alto al bullying

Tan sólo unas horas después de las polémicas imágenes con Peso Pluma se reveló la identidad de la misteriosa mujer, quien este miércoles 14 de febrero compartió un video a través de Instagram en el que existe un alto a las críticas en su contra. Detalló que es una influencer de Los Ángeles, California, y aunque conoce a Peso Pluma no sabía nada de su vida personal y su relación con Nicki Nicole.

Sonia Sahar exige un alto a las críticas tras ser captada con Peso Pluma. Foto: IG @saharsoniaa

“Quería venir a hablar de lo que está pasando porque esto se está saliendo de proporción. Sí, sé quién es Peso Pluma, pero no sé español, no estoy enterada de las noticias en español. No sé de su vida personal ni de su relación actual. No sé quién es ella, pero quiero pedir que paren el bullying porque no es la persona que soy, no tenía intenciones de que ellos rompieran ni nada por el estilo”.

Nicki Nicole confirma infidelidad

En redes sociales se difundieron imágenes en las que se observa a la voz de “Ella baila sola” tomado de la mano de otra mujer en Las Vegas luego de asistir al Super Bowl LVIII. Momentos más tarde Nicki Nicole hizo oficial su ruptura con un mensaje en el que confirmaba la infidelidad del artista mexicano.

“El respeto, es parte necesaria del amor. Lo que se ama, se respeta; lo que se respeta, se cuida. Cuando no te cuidan y cuando no hay respeto yo de ahí no me quedo, yo de ahí me voy. Con mucho dolor sepan que me enteré de la misma forma que ustedes. Gracias por el amor que me están haciendo llegar”, escribió la cantante.