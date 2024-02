Fans de Nicki Nicole en Argentina declaran persona "non grata” a Peso Pluma tras infidelidad

Aunque la ruptura entre Peso Pluma y Nicki Nicole generó gran alboroto entre los fanáticos, las críticas se volcaron contra la estrella de corridos tumbados luego de que la cantante confirmara una infidelidad. Ante esto, fanáticos en Argentina no tardaron en reaccionar y a través de redes sociales lo declararon “persona non grata” externando su total apoyo a la rapera.

Fans de Nicki Nicole contra Peso Pluma

“El respeto, es parte necesaria del amor. Lo que se ama, se respeta; lo que se respeta, se cuida (…) Con mucho dolor sepan que me enteré de la misma forma que ustedes”, se lee en el mensaje con el que la intérprete de “Por las noches” confirmó la ruptura y la infidelidad de Doble P que se hizo viral ya que se le ve de la mano de otra mujer en Las Vegas luego de haber asistido al Super Bowl LVIII.

Fans de Nicki Nicole declaran persona "non grata" a Peso Pluma en Argentina. Foto: X

Fanáticos de la cantante no tardaron en reaccionar y declararon a la voz de “Ella baila sola” persona non grata en Argentina con lo que, aseguran, ya no es bienvenido por sus seguidores en aquel país. Esto con la intención de mostrar su apoyo a Nicki Nicole, quien durante su relación fue blanco de críticas por su actitud que revelaría un rechazo a la relación.

Nicki Nicole también recibió críticas

Algo similar ocurrió con la también compositora argentina en octubre del año pasado, pues fanáticos de Peso Pluma la declararon “persona non grata” en México luego de que negara el romance que ya comenzaba con el cantante y lo comparara con una mascota. A esto se sumó su actitud por la que muchos aseguraron que él sentía mucho más cariño por ella, al demostrarle afecto en cada oportunidad.

“Si todos los días sales con un perro, nadie te va a preguntar por qué todos los días sales con un perro, ¿entiendes? Es normal. No estoy diciendo que seas un perro, Hassan (…) Nos estamos conociendo y la gente obviamente va a decir, ¿qué onda?. Él es muy caballeroso, me cae bien, yo le caigo bien y está todo bien entre nosotros. La realidad es que sólo somos amigos”, declaraba Nicki Nicole hace unos mese en entrevista con Molusco.