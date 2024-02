Brilló como actor en varias telenovelas de TV Azteca, ahora canta en el Metro de la CDMX

Jonathan Islas es un actor que brilló en telenovelas de Tv Azteca, en donde demostró su talento desde el principio de su carrera, por lo que posteriormente llegó a producciones de Telemundo y otras cadenas estadounidenses. Sin embargo, después de una serie de escándalos, la celebridad se dedicó a la música y ahora cantan en el Metro de la Ciudad de México.

De acuerdo a los registros, el actor debutó en la televisión en producciones como "Sin permiso de tus padres", "Agua y aceite" y "Enamórate" junto a Yahir y Martha Higareda. Después se convirtió en talento de la cadena Telemundo en la que participó en varios proyectos, entre los que destaca "Bellas Calamidades" y "Los herederos del Monte".

Sigue leyendo:

Actor de Televisa trabaja como albañil en Estados Unidos, ¿está en la quiebra?

Actriz de “Rebelde” confiesa que estuvo al borde de la muerte por el ayuno intermitente

El actor Jonathan Islas hizo una banda de rock llamada "Marion" IG @jonathanislasoficial

¿Quién es el actor que ahora canta en el Metro CDMX?

Después de protagonizar diferentes telenovelas y de estar involucrado en algunos escándalos, Jonathan Islas decidió formar una banda de rock a la cual nombró "Marion". A diferencia de otros artistas, el actor decidió comenzar a cantar en el Metro de la Ciudad de México, y así lo presume en su cuenta de Instagram, en la que sube fotos y videos de sus presentaciones en varias estaciones.

Recientemente, Islas dio una entrevista para la revista Tv Notas, en la que explicó que es el productor y vocalista de la banda, además estás a punto de lanzar su tercer sencillo. En tanto, sobre cantar en el Metro, el actor e intérprete resaltó que sí le daba miedo que lo abuchearan, pero confió en las "tablas" que le ha dado más de dos décadas en el espectáculo.

El actor realiza una gira por varias estaciones del Metro IG @jonathanislasoficial

“Es algo nuevo, pero hay que tener pantalones para aventarte al público. Por eso hice una gira en varias estaciones del Metro de la Ciudad de México: Tacubaya, Cuatro Caminos, Chabacano, por donde pasa la gente y mi intención era hacerlos cantar y que se desconectaran un poco de su vida cotidiana. Sí me daba miedo que me abuchearan, pero llevo 22 años de carrera y tengo tablas. Para mí no hay imposibles, yo le ching0 hasta que lo logro”, destacó.

¿Qué pasó con Jonathan Islas, actor que canta en el Metro?

Jonathan Islas tuvo una relación con Fabiola Campomanes, sin embargo, terminaron en 2019 después de que ambos dieran a conocer violencia. La actriz lo denunció formalmente a su expareja ante las autoridades, por lo que en 2022 la artista recibió una compensación económica. Al respecto, el histrión destacó que ya dejó en el pasado aquel problema.

"Yo fui quien decidió pagar lo que pedían, por mi paz. Nadie me obligó. Yo fui quien ofreció calmar la bronca porque (los abogados de Fabiola) nunca presentaron nada. De todo lo que se les pidió, nunca hubo nada de nada. Lo pagué fue para calmar las cosas. En ese proceso tuve tres abogados que me robaron, y lo que le pagué a ella no es nada que no pueda ganar”, destacó el actor, quien dijo que no le importaría trabajar con ella.