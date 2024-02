Tania Rincón habla sobre la posibilidad de adoptar tras confirmar que está enamorada y con nueva pareja

Tania Rincón ha causado revuelo debido a que, durante el último año, estuvo involucrada en la separación de su expareja Daniel Pérez, con quien estuvo durante 16 años en una relación que llegó al matrimonio y formó una familia con dos hijos, sin embargo, ahora este es un vínculo del pasado y la famosa está arrancando nuevas historias tras su divorcio.

Fue durante un reciente encuentro con la prensa que la famosa habló de su trabajo como presentadora en el nuevo programa de Televisa "Cero ruido", en donde le preguntaron respecto a su vida privada y su nueva relación con Pedro Pereira, al tiempo que le preguntaron cómo se siente al estar durante tanto tiempo como conductora de "Hoy" en comparación con su experiencia al frente de un programa de competencia como este, a lo que aseguró que se siente agradecida y entusiasmada por este proyecto, en donde las familias pueden ganar hasta 100 mil pesos.

Tania Rincón conquista con su trabajo en el matutino "Hoy". Foto: especial

Precisamente durante esta reunión con medios de comunicación, la famosa reveló cómo se siente en su nueva relación con pedro Pereira y confesó que por el momento está feliz con él, aunque no planea tener más hijos, a pesar de que su compañero Facundo desató este rumor de que estaría embarazada, algo que refutó por completo, ya que reveló que no tiene matriz.

"Yo no tengo matriz, no hay manera de que me vuelva a volver a embarazar por obra y gracia del Espíritu Santo eso no volverá a ocurrir", dijo al respecto.