“Sí estoy enamorada”: Tania Rincón confirma nuevo romance a casi un año de su separación

A casi un año de haber anunciado su divorcio, Tania Rincón finalmente reconoció de manera abierta que ya le está dando una nueva oportunidad al amor pues resulta que la conductora de “Hoy” aseguró estar sumamente enamorada, sin embargo, no quiso profundizar mucho en el tema pues aseguró que prefiere mantener un perfil bajo por si las cosas no salieran como espera, por lo que su anuncio causó un gran furor entre sus miles de fans.

Para empezar a abordar el tema es importante señalar que los rumores del nuevo romance de Tania Rincón comenzaron a circular desde hace ya al menos tres meses, sin embargo, la conductora se ha manejado con total discreción, por lo que nunca salió a confirmar o desmentir dicha información y cada que surgían nuevos datos al respecto prefería dejar que el escándalo se disipara por sí mismo.

Tania Rincón confirmó que ya dejó la soltería. Foto: IG: taniarin

Cabe mencionar que, el tema cobró fuerza a finales del pasado mes de enero pues se dio a conocer una serie de fotografías en las que quedó en evidencia que tanto Tania Rincón como su exesposo, Daniel Pérez, llevaron a sus respectivas parejas a la fiesta de cumpleaños de su hija Amalia, incluso, los cuatro involucrados posaron juntos en distintas postales, por lo que no hay ningún tipo de problema entre la ahora expareja.

Tania Rincón confirma estar enamorada

Durante un reciente encuentro con medios de comunicación, Tania Rincón fue cuestionada de forma directa sobre su situación sentimental y la conductora de “Hoy” simplemente no pudo ocultar su emoción pues confirmó su nuevo romance y aseguró estar sumamente enamorada, sin embargo, dejó en claro que todavía no quería llevar su relación al plano público por si las cosas no evolucionan como espera, por lo que aseguró que se mantendrá con un perfil sumamente bajo.

“Ay no, qué bárbaros, pero mira, yo ya aprendí, ya aprendí, ya no voy a presumir tanto, estoy muy contenta, estoy muy bien, planeando los regalos del Día del Amor y la Amistad para mis creaturos, sí estoy enamorada, pero es que, a ver, no es que lo esconda, pero tampoco es que ya quiera hablar tanto de eso, porque uno aprende y luego la caída es más dolorosa, entonces bajo perfil, mejor”, fueron las palabras que dijo Tania Rincón ante la prensa.

¿Quién es el nuevo galán de Tania Rincón?

Hasta el momento, Tania Rincón no ha revelado de forma oficial la identidad de su nuevo galán, sin embargo, las fotos antes referidas de la fiesta de su hija y una serie de románticos mensajes en redes sociales han dejado en evidencia que el novio de la conductora de “Hoy” sería el productor de TUDN, Pedro Pereyra, quien también es guitarrista, cantante e influencer.

Tania Rincón no quiso hablar mucho sobre su nuevo galán. Foto: IG: pedropereyraf

Hasta el momento, ninguno de los dos involucrados ha hecho oficial su romance, sin embargo, se espera que tras las recientes declaraciones de Tania Rincón la feliz pareja se anime a gritarle su amor a los cuatro vientos.