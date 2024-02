¿Tania Rincón está embarazada?, la conductora de Hoy habla de su “pancita” en plena transmisión en vivo

A casi un año de haber anunciado su divorcio, Tania Rincón se ha dado una nueva oportunidad en el amor, y aunque la conductora de Hoy no ha confirmado abiertamente su romance con el productor de deportes Pedro Pereyra, ya son muchas las ocasiones en que han sido captados juntos, incluso con los hijos de la nacida en La Piedad, Michoacán.

Y es que, Tania Rincón se encuentra en la mejor etapa de su vida, pues luego de su dolorosa separación del padre de sus hijos, la conductora triunfa no solo en lo profesional pues ahora con su nuevo romance se le ha visto muy feliz y enamorada, lo cual ha compartido dura el programa Hoy, debido a lo anterior, los rumores de un embarazo no se han hecho esperar y es por eso que ella misma habló y bromeó al respecto.

Sus comentarios ocurrieron esta mañana. (Foto: IG @taniarin)

Este jueves 8 de febrero, la conductora del programa Hoy quien además es experta en temas deportivos, se encontraba con el resto de sus compañeros de la emisión matutina comentando algunas notas del espectáculo de nuestro país.

Fue entonces que la periodista de espectáculos Shanik Berman lanzó un piropo a Michelle Renaud quien se encuentra embrazada, por lo que la experta dijo: “que bonita pancita”.

Debido a lo anterior, Tania Rincón aprovechó y llevó las manos a su vientre y agradeció el piropo de Berman como si hubiera sido para ella, no sin antes asegurar que “no había ido al baño”.

Así se tocó su pancita. (Foto: Programa Hoy)

Esto provocó las risas y las bromas entre Tania Rincón y Paul Stanley quien la cuestionó si es que era “panza dura”, pues según el recién casado si “está dura es criatura”, o lo que es lo mismo podría tratarse de un embarazo.

Y aunque Tania en un inicio aseguró que era “panza dura”, al darse cuenta que eso significaría un embarazo, rápidamente reaccionó y aseguró que se trata de solo una “panza aguada”.

“Es panza dura, ah no, no es dura, no es dura, ya no, es panza aguada”, dijo entre risas Tania Rincón.