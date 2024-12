Rocío Sánchez Azuara tiene fuerte discusión con panelista: "No me levantes la voz" | VIDEO

Rocío Sánchez Azuara se convirtió en tendencia en redes sociales después de uno de los últimos casos que tuvo en el programa 'Acércate a Rocío'. Durante uno de los casos, la conductora tuvo una fuerte discusión con una de las panelistas. La situación subió los niveles en el foro al punto que Rocío le dijo que no le alzara la voz y no le faltara al respeto. La discusión se presentó debido a que la madre abusaba del poder sobre su hija.

El caso por el que se puso tenso el ambiente en el foro de 'Acércate a Rocío' estaba relacionado con un "violentador", una madre y una joven. La presentadora estaba defendiendo a la hija de los abusos de su madre. Fue en este momento en el que la panelista comenzó a alzar la voz y se puso tenso el ambiente en el foro de grabación.

El tema por el que se entró en discusión era porque la panelista decía que podía hacer lo que ella quisiera con su hija por ser su madre. Rocío le dejó claro que no, que la ley ampara a la joven y que si quería emparejar a su hija con un 'violentador' no iba a poder, que en ese caso fuera la señora la que se hiciera pareja del señor.

La discusión comenzó cuando Sánchez Azuara le dijo a la panelista que si quería que alguien estuviera con ese hombre "violento" fuera ella. La conductora le dijo que si quería se casara ella (la señora) con él. Esto hizo que se subiera el tono de voz por parte de ambos lados al punto que la panelista le pidió que no le faltara al respeto Rocío le dejó claro que no le levantara la voz y menos le faltara el respeto.

"A mí no me faltes al respeto", dijo la panelista, a lo que Rocío le contestó: "Tú a mí tampoco. Ni siquiera me levantes la voz".