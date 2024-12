“Salía con el portafolio lleno, todos los días”: Osvaldo Benavides revela que le gustaba mucho robar en su infancia

Recientemente el famoso actor mexicano Osvaldo Benavides causó revuelo en las redes sociales luego de que declarará abiertamente que cuando era niño le gustaba robarse cosas, acto que según comentó habría repetido en diversas ocasiones a lo largo de su infancia.

Todo sucedió durante su participación en el primer capítulo de "ANPN" el nuevo proyecto de la comediante Isabel Fernández para su canal de YouTube, episodio en donde también se encontraba presente la reconocida actriz Regina Blandón, cuando el protagonista de "Por la libre" fue cuestionado sobre si alguna vez había sobado algo, a lo cual respondió de forma sincera y directa que si.

El actor comentó que cuando tenía siete años era un niño que solía robar mucho, pues explicó con lujo de detalle como cometía dichos actos, relatando que tras llegar de la escuela vaciaba su portafolio Samsonite para asistir a una famosa tienda y llenarlo de nuevo con diversos artículos, acción que repetía de manera muy frecuente hasta que fue descubierto.

"De niño era muy ratero. Llegaba de la escuela y vaciaba mi portafolio, cruzaba la calle y tenía a la Mercería del Refugio, entraba con mi portafolio vació, estaba 15 minutos dando vueltas por los pasillos y salía con el portafolio lleno todos los días hasta que me cacharon", declaró Osvaldo Benavides.

A pesar de que Osvaldo Benavides confesó que la acción de robar cosas era algo que le encantaba hacer al grado de que también llegó a cometerlo en tiendas en Estados Unidos porque lo consideraba un acto de rebeldía que le provocaba adrenalina, aclaró que conforme fue creciendo entendió que era mejor pagar por las cosas, por lo que lleva años sin hurtar nada.

"Me gustaba el acto rebelde de robar y la adrenalina. Ya después crecí y dije me gusta más ganarme mi dinero y pagarlo. Ya llevo muchos años de no robar nada", aclaró el actor.