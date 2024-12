Pau Laggies y la canción de Navidad que debes escuchar este fin de año

Pau Laggies es una de las cantantes más increíbles de los últimos años, pues la nacida en Chihuahua se ha convertido rápidamente en una de las artistas más emocionantes de ver pues se dio a conocer en 2021 con su proyecto dentro de la plataforma TikTok donde actualmente ya tiene 927 mil seguidores.

La mexicana ha logrado tener un increíble crecimiento desde sus inicios en 2021 ahora temas como “¿por Que Me Dejaste de Querer?” y “me caga tu novia” ya poseen más de 15 millones de reproducciones y 2 millones respectivamente, en Spotify donde la cantante tiene 234 mil oyentes mensuales.

Sin embargo, aunque los números son buenos, la cantante es más que eso, pues en Tiktok ha logrado tener una comunidad cada día más creciente donde muestra su talento musical y de manera increíblemente inteligente demuestra la promoción de sus canciones co un estilo muy irreverente.

“No me gustaba en un principio que me dijeran que era Tiktoker, soy cantante; la realidad es que como voy a negar eso, si mediante TikTok me ha dado a conocer, me ha dado muchas cosas, más exposición; es una herramienta increíble para llegar a más personas. Claro que hay que ser constantes, si lo vas a hacer, hay que hacerlo bien”, dijo en entrevista a Milenio.