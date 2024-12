Ellas son The Warning, las mujeres mexicanas que la están rompiendo en una industria musical dominada por hombres

En un mundo donde la industria musical ha estado históricamente dominada por hombres, desde las grandes bandas de rock clásico hasta los productores y ejecutivos detrás de las canciones más escuchadas, hay destellos de cambio que inspiran a las mujeres de todo el mundo a salir de los roles impuestos por la sociedad. Es así como The Warning, una banda de rock conformada por tres hermanas mexicanas originarias de Monterrey, Nuevo León, no solo ha roto los paradigmas de género en el rock contemporáneo, sino que también se ha convertido en un poderoso símbolo de lo que significa ser mujer en un espacio que aún tiene mucho que aprender sobre la diversidad y la inclusión.

La historia de The Warning comienza como un sueño infantil: con Dani, Pau y Ale que desde edades muy tempranas, encontraron en la música una forma de expresión que trascendía las palabras. Influenciadas por las grandes bandas del rock clásico, como Led Zeppelin, Pink Floyd y Metallica, las hermanas Villarreal comenzaron a tocar juntas cuando apenas eran unas niñas y este amor por el rock no era solo un pasatiempo, era un llamado para hacer estallar algunas cuantas cabezas conservadoras.

Sin embargo, su salto a la fama se dio gracias a un video que subieron a YouTube en 2014, cuando interpretaron una versión electrizante de “Enter Sandman” de Metallica. El video se volvió viral, acumulando millones de vistas y captando la atención de la misma banda, que las elogió públicamente; este momento no solo les abrió las puertas a una audiencia global, sino que también las marcó como las nuevas portavoces de un género que necesitaba urgentemente una renovación y éste vendría de la mano de mujeres.

The Warning, la banda que está desafiando los estereotipos del rock

Conformada por Daniela (voz y guitarra), Paulina (batería y voz secundaria) y Alejandra Villarreal (bajo), The Warning está desafiando las normas de género que han estructurado el rock durante décadas y es que más allá de ser una "banda de chicas", estas mujeres son rockeras, músicas talentosas y narradoras implacables de historias que conectan con generaciones enteras. Pero además de esto, su banda se ha convertido en un estandarte de cómo, desde su trinchera, están inspirando a otras mujeres a levantar la voz (y los instrumentos).

The Warning ha sabido utilizar las redes sociales y las plataformas digitales para conectar con su audiencia de manera directa y honesta.

Fotografía: Instagram/@thewarningrockband

Es así como desde que descubrieron en la música su verdadera pasión y talento, las hermanas Villarreal se dedicaron a perfeccionar su técnica, componer su propia música y labrarse un espacio en un mundo que, históricamente, ha sido excluyente para las mujeres. Porque si bien, en la historia de la música han existido mujeres emblemáticas que rompen con los estereotipos de la época, el machismo aún continúa muy arraigado en la escena musical y éste suele venir de los fans más aguerridos, quienes no pueden aceptar que las mujeres tienen talento.

Para comprender la importancia de The Warning en el panorama actual, es esencial reconocer el contexto histórico del rock, pues desde su nacimiento, el rock ha sido un género profundamente masculinizado. Aunque figuras como Janis Joplin, Patti Smith, Joan Jett y Stevie Nicks desafiaron las normas de género en su momento, las mujeres rockeras siempre han enfrentado barreras que van desde el sexismo descarado hasta la falta de representación en festivales, estaciones de radio y listas de éxitos (lo que sigue ocurriendo hoy en día).

En este contexto, el logro de The Warning no es solo técnico o comercial, sino que también es político. Ser mujeres jóvenes, latinas y, además, exitosas en el rock es un acto revolucionario. Pero además de esto, sus canciones no solo reflejan la fuerza y la energía del género, sino que también cargan con una narrativa feminista implícita: la resistencia a los estereotipos, la valentía de ocupar espacios que nos han sido negados y el compromiso de construir un camino para quienes vienen detrás.

En entrevistas, las hermanas han mencionado que componer música es un proceso colaborativo en el que cada una aporta su perspectiva y experiencias.

Fotografía: Instagram/@thewarningrockband/@luisfnakasima

El sonido de la resistencia de la mano de The Warning

Lo que siguió para las hermanas Villarreal no fue suerte ni magia, fue trabajo arduo, sacrificios y un compromiso inquebrantable con su arte. De esta forma, la música de The Warning es una mezcla de energía cruda, letras profundas y una calidad técnica que las consolida como una de las mejores bandas del momento.

Su álbum debut, "Queen of the Murder Scene" (2018), es un testamento de su madurez artística y su habilidad para contar historias, ya que con sonidos crudos y hasta conceptuales narra la caída emocional de una protagonista atrapada en una espiral de obsesión y violencia.

Las letras, escritas en inglés, exploran temas de poder, vulnerabilidad y, en última instancia, redención, mostrando una profundidad que desafía su juventud. Fue así como su siguiente álbum, "Error" (2022), consolidó su lugar en la escena global, con canciones que exploran temas como la alienación digital, las crisis existenciales y el deseo de encontrar sentido en un mundo caótico.

Por otra parte, en una industria global que a menudo ignora a las artistas latinas fuera del ámbito de la música en español, The Warning está rompiendo otro estereotipo: el de que el rock es un género exclusivamente anglosajón. Aunque cantan principalmente en inglés (aunque también tienen pistas muy buenas en español), las hermanas Villarreal nunca han ocultado su orgullo por sus raíces mexicanas. De hecho, su identidad cultural es una parte esencial de su narrativa, y han hablado abiertamente sobre cómo su perspectiva como mujeres mexicanas influye en su música y su visión del mundo.

¿The Warning son feministas?

Aunque The Warning no se describe explícitamente como una banda feminista, su existencia misma es un acto de resistencia, pues en una entrevista reciente, Daniela mencionó que, aunque han enfrentado comentarios sexistas y dudas sobre su talento debido a su género, prefieren concentrarse en su música y en demostrar, a través de su arte, que las mujeres tienen tanto (o más) derecho a estar en el escenario como cualquier hombre.

Esta postura refleja una forma de feminismo que no siempre necesita ser explícita para ser poderosa ya que cada vez que estas mujeres pisan un escenario, están desafiando los prejuicios de género que todavía existen en el rock y en la sociedad en general. Y cada vez que inspiran a una niña a tomar una guitarra, una batería o un bajo, están contribuyendo a un cambio cultural que tiene el potencial de transformar el panorama musical para las generaciones futuras.

El camino de The Warning está lejos de terminar, con millones de reproducciones en plataformas de streaming, giras internacionales y un creciente reconocimiento en la crítica musical, estas hermanas están demostrando que el futuro del rock puede y debe ser diverso, inclusivo y global.

Sin embargo, su impacto va más allá de los números, pues The Warning es una prueba viviente de que las mujeres pueden triunfar en cualquier espacio al que decidan entrar, incluso en aquellos que tradicionalmente las han excluido. En un mundo donde las niñas a menudo son desalentadas de soñar en grande, las hermanas Villarreal están mostrando que los límites son solo una construcción social que puede ser desmantelada, misma que ellas están contribuyendo a derrocar.

Porque sí, The Warning es una banda de rock, pero también es mucho más que eso. Es un recordatorio de que las mujeres no solo tienen un lugar en el rock, sino que son el futuro del género. Y mientras sigan haciendo música que inspire, desafíe y conecte, el mundo estará escuchando y las mujeres seguirán identifícandose con ellas, sin importar en qué parte del mundo se encuentren. La historia de The Warning es una invitación para reflexionar sobre el papel de las mujeres en la música y en la cultura en general.

Fotografía: Instagram/@thewarningrockband

