José Luis Cordero "Pocholo" sufre un "infarto" en plena función de teatro, así reaccionó al público ante el incidente | VIDEO

José Luis Cordero, mejor conocido como 'Pocholo', sufrió un "infarto" durante la última presentación de 'El diablo tiene otros datos'. El actor espantó a sus compañeros y a todos los espectadores al aparecer tirado sobre la tarima en un momento en el que no debía estar haciendo eso. La reacción de los actores fue correr a auxiliarlo y pedirle a la gente del staff que cerraran el telón para poder darle los cuidados necesarios. La realidad es que se trataba de una broma del Día de los Inocentes.

Fue gracias a un video en TikTok que la gente se pudo enterar lo ocurrido durante la función de 'El diablo tiene otros datos'. En el video se puede ver como Cordero aparece tirado sobre la tarima. El 'Indio Brayan' se acercó para darle una patada, pero al ver que no reaccionó su compañero comenzó el miedo y corrió a asistirlo. El resto de los actores también acudieron a auxiliar a 'Pocholo'.

El video fue compartido por la cuenta @edyrodd, quien se encargó de compartir que el actor había sufrido un "infarto" en plena función. En el clip se puede ver como todos los actores se espantan y lo sacan del escenario para atenderlo fuera de la tarima. La realidad se trataba de una broma por parte de José Luis, quien salió a los pocos segundos para decirle al mundo entero que se trataba de una broma por el Día de los Inocentes.

Pocholo le hizo una broma a todos los asistentes al teatro (IG: eldiablotieneotrosdatos)

La broma del infarto de José Luis Cordero

El actor de 'Papá soltero' apareció tirado en el escenario en un momento en el que los actores seguían con la obra. El 'Indio Brayan' se acerca a darle una patada en el pie para que reaccionara. Al ver que no iba a reaccionar se espantó y comenzó a auxiliarlo en el momento. El resto de los actores se acercaron y pidieron que cerraran el telón para atenderlo.

La gente dentro del teatro se quedó pensando en lo que había ocurrido, pero para fortuna de todos se trataba de una broma. Al poco tiempo de sacar a 'Pocholo' del escenario se volvió a abrir el telón y con esto terminar la broma del día de los inocentes. José Luis salió caminando al centro del escenario para decir la frase típica del 28 de diciembre: "Inocentes palomitas que se dejaron engañar, feliz día de los inocentes".

Los fans en el teatro no dudaron en reírse, un poco por nervios, pero la gente en redes sociales le pidió a los actores que no hagan ese tipo de bromas, ya que con el estado de salud y enfermedades con infartos no se juega. Al ser un tema bastante delicado esperan que no se vuelvan a hacer este tipo de bromas en el Día de los Inocentes.

Sigue leyendo:

Este fue el espectacular y LUJOSO vestido de novia de Valeria Marín en su boda con Julián Gil

Poncho de Nigris arremete contra Gala Montes tras confirmar su noviazgo con su mánager: "Por moda"