Mariazel hace broma de matrimonio con Adrián Rubio y tras emoción de fans, aclara su relación: "Nunca fue prioridad casarnos"

¡Inocente palomita, te dejaste engañar! Aunque el 28 de diciembre ya nos suena muy lejano, lo cierto es que el impacto de las bromas que se realizaron en esta fecha siguen muy vigentes y así nos lo demostró Mariazel, pues la querida miembro de la Familia Disfuncional de Faisy realizó una publicación en redes sociales en la que supuestamente anunciaba su compromiso con Adrián Rubio, su pareja de hace casi dos décadas y con quien tiene dos hijos.

Aunque la pareja es una de las más estables del espectáculo y sobre todo después que en agosto pasado dieron loa bienvenida a André, su segundo hijo en común, su relación se ha mantenido en el noviazgo y sin planes de llegar al altar, por lo que el posteo en Instagram de Mariazel causo emoción entre sus fans. Sin embargo, su supuesta propuesta de matrimonio y con un lujoso anillo únicamente se trató de una broma por el Día de los Inocentes.

Si bien muchos no se creen ninguna declaración en 28 de diciembre, los más de cuatro millones de seguidores de la actriz cayeron en la broma, aunque claro con algunas excepciones. Ante ello, la famosa de 43 años se vio forzada a realizar una transmisión en vivo en la que aclaró que Adrián Rubio no le entregó un anillo de compromiso y que mucho menos tienen planes de llegar al altar, pus según contó la famosa: "Nunca fue prioridad casarnos".

Luego de aclarar su situación sentimental con el también actor y director mexicano, que además es el padre de sus dos hijos, Laia y André, los fans de la pareja reaccionaron con emoción al asegurar que sí cayeron en loa broma, aunque también aplauden que la estabilidad de su vínculo esté en su punto máximo y sin que necesariamente haya un papel de por medio.

Luego de una larga lista de reacciones por una foto luciendo un anillo de compromiso y con Adrián Rubio dándole un beso, la integrante de "Me caigo de risa" realizó una transmisión en vivo donde dejó en claro que el posteo fue una broma por el Día de los Santos Inocentes y que aunque su relación con el productor es estable, por ahora no les entusiasma llegar al alter ni mucho menos es su prioridad.

"Ayer subimos una publicación bromeando, 28 de diciembre, Día de los Santos Inocentes y además no es la primera vez. Yo ya he hecho varias bromas que luego se hacen realidad porque hice como tres bromas de embarazo y la última sí fue cierta; no lo publiqué un 28 de diciembre. (...) He hecho muchas bromas, hasta me sorprende que caigan todavía", dijo la actriz ante sus fans.