Romina Mircoli, hija de Dulce se despide de su madre con conmovedor mensaje a días de su muerte

Con un sentido mensaje, Romina Mircoli, hija de la cantante Dulce despidió a su madre a unos días de su fallecimiento. A través de redes sociales compartió una publicación donde destaca el agradecimiento que tiene hacia su madre y la dicha de haber compartido con ellas los últimos días de vida.

A través de una extensa publicación de Instagram, la hija de la cantante, se despidió de su madre, quien falleció el 25 de diciembre luego de una larga lucha contra el cáncer de pulmón que la aquejaba. Romina destacó que pudo pasar junto a su madre los últimos días de vida.

Con una foto en la que su madre camina junto de su nieto, Mircoli mostró gratitud a Dios por la mujer que tuvo como madre. Y con esta publicación se despidió públicamente de ella, luego de haber sido duramente criticada pues decidió no hacer un funeral público para su madre.

“Pero ahora me toca a mí ser la mamá y no puedo ser más que fuerte, no me puedo derrumbar, mi chiquito extrañará mucho a su Abu… Me siento perdida sin ti, pero sé que estarás conmigo para siempre, sin importar el lugar donde te encuentre, te amo, mamá”, ahondó.