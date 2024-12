Wendy Guevara anuncia nuevo proyecto después de perder su exclusividad: "estoy muy emocionada"

La famosa creadora de contenido para redes sociales y conductora de televisión, Wendy Guevara anunció su nuevo proyecto, con una gran emoción la celebridad dio a conocer una publicación en sus redes sociales en donde revela la sorpresa que les tenía preparada a todas las personas que están al pendiente de sus pasos y de su trabajo.

Wendy Guevara estrenará el 2 de enero en plataformas digitales su proyecto “Wendy por Tailandia”, algo que la tiene sumamente feliz, ya que todo parece indicar que está en colaboración con una agencia de viajes que será la encargada de llevarla a otros destinos a vivir las mejores experiencias

“Estoy súper emocionada porque me voy de vacaciones!! Y les daré mucho contenido esperen a partir del 2 de enero 2025”, fue parte del anuncio con el que Wendy Guevara compartió lo nuevo que vendrá para ella, puesto que cabe señalar hace algunas semanas se dio a conocer que su contrato de exclusividad se había acabado con Televisa.

Dentro de la información que aparece en la publicación de Wendy Guevara se aprecia que todo el contenido que grabe la influencer en Tailandia será transmitido y compartido a través de sus plataformas en redes sociales como lo son YouTube, Facebook, Instagram y TikTok, solo por mencionar alguna.

Wendy Guevara estrenará su próximo proyecto lejos de la televisora en la que estuvo. Captura de pantalla IG/soywendyguevaraoficial

¿Qué pasó con el contrato de exclusividad de Wendy?

Wendy Guevara le informó a sus millones de seguidores que su contrato de exclusividad con la televisora que hizo programas como “La casa de los famosos México” en donde resultó ganadora y la cobertura de los Juegos Olímpicos en París, ya quedó finalizada, puesto que mencionó que fue ella quien ya no quiso renovarlo

Lo que explicó Wendy Guevara es que su contrato de exclusividad se vencía hasta en septiembre del 2025, pero debido a que ella tenía otros proyectos en puerta ya no podía continuar con su compromiso con la televisora, por lo que agradeció todas las facilidades que se le ofrecieron, pero ya no firmó de nuevo.

Wendy Guevara fue la primera ganadora de "La Casa de los Famosos México". IG/wendyguevara

¿Wendy Guevara se va a otra televisora?

Una de las cosas que dejo claras la integrante del clan de “Las perdidas” es que su decisión de no renovar el contrato de exclusividad, no fue porque desee trabajar con otra empresa, aseguró que en este momento no le interesa llevar a cabo proyectos con alguna otra televisora y que está enfocada principalmente en sus canales oficiales en plataformas como YouTube y otras redes, así como en los eventos que hace por todo México,

Wendy Guevara es una famosa celebridad de las redes sociales. Foto IG/wendyguevara

