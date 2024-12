“Qué fuerte estuvo”: Wendy Guevara habla sobre la discusión entre Poncho de Nigris y Maripily Rivera

El pasado martes 17 de diciembre, una intensa discusión se desató entre los ex integrantes del reality La Casa de los Famosos, Poncho de Nigris y Maripily Rivera en plena transmisión en vivo del programa “Hoy Día”, pelea que escaló hasta los insultos y amenazas de que las cosas no se iban a quedar así, y que el pleito continuaría en redes sociales.

Se sabe que el problema habría surgido a raíz de que el actor mexicano asegurara que si ella y Wendy Guevara participaran en una misma edición del programa, la "pérdida" resultaría ganadora, lo que provocó el descontento de la modelo puertorriqueña, quien respondió que ni la influencer ni el le ganarían, y que necesitaba que alguien le enseñara a respetar a las mujeres.

“No me gana mi amor, ni me gana ella ni me ganas tú. Ella tiene su público y yo tengo el mío. Yo soy Maripily. Tú eres un pandillero, a la mujer se le respeta y y tú necesitas a una mujer como yo que te ponga en tu sitio”, declaro la modelo.

Al respecto, la ganadora de la primera temporada de La Casa de los Famosos México, Wendy Guevara dio su opinión a través de sus historias de Instagram, en donde dejó en claro que tenía una buena relación tanto con Poncho, así como con Maripily, por lo que lejos de ponerse del lado de alguno, simplemente los invito a hacer las paces y olvidar el problema.

"Poncho es mi hermano, lo amo y lo adoro mucho. Ay no, qué fuerte estuvo. Yo por ahí anduve, bueno se me mencionó, pero yo a Maripily también le hablo muy bien, de hecho tengo su WhatsApp y hemos platicado por Instagram. No se peleen muchachos, no se peleen, mejor hay que ser todos amiguitos", dijo Wendy.